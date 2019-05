KARAKORUM-Prog: die bayrische Antwort auf Alpen-Core?

ALPEN wäre ein doofer Bandname. Dabei wären diese für die Proggies aus Mühldorf am Inn gar nicht so weit weg. KARAKORUM klingt aber besser und dort ist auch der K2, zwar nur zweithöchster Berg der Erde, aber viel weniger Mainstream als der überlaufene Mount Everest, und damit sicher auch mehr Prog als Alpen-Core. Ja, das gibt es wirklich. So, jetzt ist aber Schluß mit Fakten, interessiert ja eh keinen. Lasst uns über Musik und Gefühle reden.



Die sind sie so richtig gut bei 'Phrygian Youth'. Mein Gott, ist das herrlicher Prog, vom Tollheitsgrad auf einem Level wie die Musik auf dem heiß geliebten ÄNGLAGARD-Debüt. Warmer Wohlklang, herrliche Orgelsounds, wunderbar elegische Melodien, mehrstimmige Gitarrenleads, eine vertracktes und dennoch flüssiges Zusammenspiel von Bass und Schlagzeug, Dynamik- und Geschwindigkeitswechsel immer genau zu richtigen Zeitpunkt, sprich, die perfekte Balance zwischen Herz- und Hirnmusik. Das i-Tüpfelchen ist hierbei der angerauchte Gesang mit Blues-Vibes, das läuft runter wie Öl. 10 Punkte.



'Smegmahood' ist allerdings etwas ganz anderes. Es geht in Richtung ZAPPA und GENTLE GIANT, verschachtelte Harmoniegesänge wechseln mit noch verdrehteren Rhythmuspatterns, allerdings mit einem humoristischen Touch vorgetragen. In der Mitte geht es ins Jazzige, wird dann mit der Zeit entsprehend auch immer verquerer. Sind wir jetzt im Dschungel? Das ist okay, feine Knobelohr-Bespaßung, aber nix für die Ewigkeit. 6 Punkte.





'Fairytales' dauert dann geschlagene 23 Minuten, davon sind die ersten fünf allerdings orientalisches Geleier. Njäh. Aber es wird besser, es kommen ein paar Doom-Rock-Elemente auf, stets mit orientalischer Harmonik, einem eher artrockigen Interplay und ein paar Schrägereien. Im Großen und Ganzen bleibt es für den Rest des Tracks also kurzweilig, die kunstvolle Leichtigkeit und den klassischen Rock-Vibe des ersten Liedes greift man aber nicht mehr auf. 7 Punkte dafür.