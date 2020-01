Ziemlich überzeugendes, stilistisch abwechslungsreiches Solowerk.

Ich wusste bisher nicht, wer MATS KARLSSON ist. Daher lag "The Time Optimist" nicht allzu hoch auf der Liste der noch zu rezensierenden Scheiben. Was für ein Fehler! Der Gitarrist und Songwriter der Schwedischen Metal-Legende 220 VOLT hat hier vor wenigen Wochen sein allererstes Soloalbum an den Mann gebracht, und ich bin ziemlich begeistert. Mit Metal hat der Mann hier nichts am Hut, aber dafür gibt es sehr starken Rock irgendwo zwischen Hard Rock, AOR und moderneren Einflüssen. Wenn man nur das unscheinbare Cover begutachtet, befürchtet man die nächste durchschnittliche Soloscheibe eines Altrockers aus der dritten Reihe, aber Karlsson bietet etwas völlig anderes. Die Songs sind mitreißend eingespielt, top produziert und der Mann hat auch im fortgeschrittenen Alter eine erstklassige Stimme. Dazu ist das Songwriting erste Sahne: Hier könnten viele reaktivierte AOR-Heroen sich eine Scheibe abschneiden, denn mit vielen dieser Songs hätte man (mit dem damals entsprechenden Soundgewand) bei MTV ziemlich abräumen können. Gerade der als Single ausgekoppelte Track 'Megalo Seitani' ist in meinen Ohren ein echter Hit.

In meiner kleinen Blase war AOR 2019 ein großes Thema. Dieses Album sollte in dieser Blase jedenfalls Beachtung erfahren. Dabei darf man sich nicht von den leicht moderneren Einflüssen abschrecken lassen. Karlsson fährt eine durchweg zeitgemäße Produktion auf, die Gitarren sind aber auch klar Country-beeinflusst, und vom Hitpotenzial denke ich an ehemalige Chartstürmer wie MIKE & THE MECHANICS. Völlig anders arrangiert ginge zum Beispiel 'October 28th' auch als KACEY MUSGRAVE-Titel durch. Dass man mit 'Real Gone' ausgerechnet SHERYL CROW covert spricht auch Bände. Fun-Fact: Der Track ist normalerweise im Disney-Klassiker "Cars" zu hören.



Was fehlt dieser Scheibe? Nun, das Artwork ist wirklich so unscheinbar, dass das Album leider kaum mal von jemandem einfach deshalb angetestet wird. Das ist sicher ein Nachteil. Auch ist auf Albenlänge die Vielzahl an Einflüssen nur manchmal ein Gewinn - hin und wieder würde etwas mehr Stringenz helfen. Auf der anderen Seite bewundere ich, dass Karlsson hörbar einfach sein Ding durchzieht und nicht fragt, was man von ihm erwartet. Es gibt hier ein hochklassiges, aber kein traditionalistisches Melodic Rock Scheibchen, mit Einflüssen aus sechs Dekaden Rockmusik. Die sehr modernen Einflüsse bei 'Stop The World' sind vielleicht für manche ungewohnt, allerdings ist beim zeitlich verplanten Chef hier auch nicht die Uhr um 1990 herum stehen geblieben. Puristen mag das abschrecken, aber für viele ist es sicher auch spannend. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, in diese Scheibe einen Teil eurer Zeit zu investieren, denn das Scheibchen macht Spaß.



Anspieltipps: Megalo Seitani, Real Gone.