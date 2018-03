Ein weiteres Mal stellen die Franzosen ihr Können unter Beweis.

Bereits auf dem Debütalbum "Faith In Flesh" glänzte die französische Black Metal Band KARNE mit einer sehr ausgewogenen Mischung aus wuchtigen Blastbeats, melodischen Gitarrenriffs und einprägsamen Kompositionen.

Im vergangenen Jahr erschien dann der Nachfolger "Symposium Of Torments", der komplett neue Maßstäbe setzt. Das Quintett legt gefühlt sogar eine ganze Schippe drauf und katapultiert sich damit in ganz andere Dimensionen. Dass es währenddessen zu einem Wechsel am Mikrofon kam, fällt kaum auf und Apathy konnte die Rolle sehr souverän übernehmen. Die Spielzeit des Albums beträgt tatsächlich nur knapp 45 Minuten und verteilt sich auf zehn Songs. Beim Anhören fühlt es sich gar nicht so kurz an - ganz im Gegenteil. Der Hörer profitiert sogar an dieser Stelle von den sehr abwechslungsreichen, jedoch prägnant zusammengefassten Stücken. Insbesondere die Leadgitarre steuert immer wieder flotte Soli bei und sorgt für viel Dynamik. Genau hier liegt auch der Sprung zwischen dem Debüt und "Symposium Of Torments", denn gerade die Riffs klingen viel ausgereifter und durchdachter. Zudem ist auch ordentlich am Tempo geschraubt worden, wodurch die recht düstere und melancholische Atmosphäre ordentlich Auftrieb erhält. Das ganze Album lässt nicht viel Raum für Verschnaufpausen zu und prügelt sich erbarmungslos durch die Tracklist. Zu keinem Zeitpunkt kommt Langeweile auf und es ist schon eine Seltenheit, dass Bands so problemlos hitverdächtige Ohrwürmer am laufenden Band servieren, wie in diesem Fall. Ob mehr melodisch oder ruppig und kompromisslos, es gelingt KARNE sehr elegant, verschiedene Geschmäcker zu bedienen, ohne sich von ihrem Stil allzu sehr zu entfernen.

Die Franzosen haben sich meiner Meinung nach selbst übertroffen und die lange Wartezeit sinnvoll genutzt, um ein großartiges Werk abzuliefern.