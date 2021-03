Ein schöner Einstieg mit Potenzial zu mehr

Dass ich ein Faible für Cello-Metal habe, dürfte dem einen oder anderen bekannt sein. So sollte es auch nicht verwundern, dass die Messlatte dafür bei mir ziemlich hoch liegt - um genau zu sein: bei APOCALYPTICA. Natürlich habe ich mich freudig auf DENNIS KASSNERs "Memories Of Melodies" gestürzt und war zum größten Teil sehr angenehm von den Kompositionen überrascht.



Nach einem kurzen Intro ging es weiter mit 'Layers Of Time', bei dem Gitarrist Ramon Kluft seine Aufwartung machte. Schon bei diesem Stück zeichnete sich das ab, was mir an 'Memories Of Melodies' den Hörgenuss etwas verdarb: das Drumming.



Aber der Reihe nach. 'Farewell' hat eine ansprechende Melodie, hier ist mir aber das Cello zu kratzig. Leider macht ein dominierendes, hartes, teilweise blechern klingendes Schlagzeug viel vom Zauber der Kompositionen kaputt. Ganz besonders schlimm klingt es bei 'A New Day'. Das Stück ist sowieso etwas triste und ein klein wenig eintönig, aber das Schlagzeug spielt sich, wie auch bei dem ansonsten sehr gelungenen 'Forsaken', während der ganzen Zeit in den Vordergrund. Ich kann mir nicht helfen, aber das klingt für mich manchmal einfach nach schlechtem Drumautomat.



'Northern Lights' gibt es zweimal zu hören, einmal ohne und einmal mit Gesang von Camy Myles, die eine wunderschöne Stimme hat und dem Song noch einmal eine ganz besondere Note verleiht. 'Northern Lights' zeigt das Potenzial, das in Dennis Kassner steckt.



Beendet wird die Platte mit zwei sehr gefühlvoll interpretierten Coverversionen: 'Ohne Dich' (RAMMSTEIN Cover) und 'Davy Jones Theme' (von "Pirates Of The Caribbean").



Fazit: Ein hörenswertes Album, das mir vielschichtigen Kompositionen aufwartet, wenn man das penetrante Drumming einmal ignoriert.



Anspieltipp: Northern Lights

https://www.youtube.com/watch?v=5yUG7EpqaXg