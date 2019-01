Viel Rauschen im Old-School-Wald

Aus dem geschichtsträchtigen Huánuco, einer peruanischen Stadt, um die sich zahlreiche Legenden ranken, stammen die beiden Old-School-Banger von KATARI, die nach einem dicken Demo-Stapel irgendwann kurz die Handbremse gezogen haben, bevor sie sich entschließen konnten, ihre volle Energie in die Band zu stecken. Dennoch hat die Truppe in den vergangenen Jahren relativ lange pausiert und feiert mit "Ave, Rex Ivdaeorvm!" eine Art Comeback, welches dann auch direkt Labelehren erfährt - wenn auch nur in einer strikt limitierten Auflage von gerade mal 500 Einheiten.

Ob es den Südamerikanern gelingen wird, die komplette Stückzahl unters Volk zu bringen, wird sich jedoch erst noch zeigen müssen, denn der durchweg speedige Output der ersten Full-Length verbraucht sich schon nach einigen Minuten recht stark, weil seine Urheber gar nicht erst die Notwendigkeit erkennen, klangtechnisch einige Verbesserungen einzufügen bzw. zumindest ein Mindestmaß an Variation zu gewährleisten, um während der stürmischen Darbietung auch mal Zeit zum Luftholen zu schenken. Die meisten Stücke werden im rasanten Einheitstempo heruntergebrettert und gehen in der recht schmalen Produktion dann auch noch insoweit unter, als die eigentlich doch detailverliebte Arbeit an den Leadgitarren gar nicht mehr zu entschlüsseln ist. Im Gegenteil: Irgendwie ist das lärmige Treiben nur ein aggressives Grundrauschen, das zwar mit der erforderlichen Entschlossenheit zur Performance gebracht wird, aufgrund seines meist eintönigen Charakters dann aber nicht viel bewegen kann - bis auf die Erkenntnis, dass der heimische Kult nicht zwingend auch eine Garantie für kultiges Material sein muss.

"Ave, Rex Ivdaervm!" ist kein wirkllich aufregender Release und wird die Band vermutlich nicht weiter nach vorne bringen!