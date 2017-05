Ein schwieriger Auftakt endet in beeindruckenden Entwicklungen!

Auf ihrem zweiten Album geben sich die Rumänen von KATHAROS XIII wesentlich verspielter als auf dem direkten Vorgänger. Sphärische Passagen halten konsequenter Einzug, die Songs werden wesentlich epischer aufgebaut, und der depressive Unterton des Materials kann gerade im hinteren Abschnitt von "Negativity" noch einmal verstärkt werden. Doch es dauert relativ lange, bis die Band ihrem Publikum Einlass erteilt und die eigene musikalische Welt öffnet. Gerade zu Beginn gibt es so manchen Moment, in dem man sich zwischen den monumentalen Klangflächen mal etwas mehr Action wünschen würde. Und dieser Umstand hindert "Negativity" auch daran, die Band im zweiten, reichlich verspäteten Anlauf auch international zu etablieren.



An den kompositorischen Fähigkeiten scheitert es bei KATHAROS XIII sicherlich nicht. Die Rhythmusfraktion spielt sich gelegentlich einen Knoten in die Finger, die zahlreichen Tempowechsel sprechen für die progressiven Gedankenzüge, die hinter den sieben Stücken stehen, und wenn sich Keyboards und Gitarren im Gleichschritt darauf einigen, eine verträumte Passage zur Geltung zu bringen, kann man meistens nur gratulieren. Aber es braucht einfach zu viel Zeit, bis man all diese Qualitäten auch einmal anerkennen kann.



Denn "Negativity" startet sehr holprig und setzt mit 'XIII' den schwächsten Song direkt an den Anfang. Über knappe zehn Minuten wollen die Osteuropäer der musikalischen Traurigkeit einen Raum schaffen, der trotz einiger aufgeblähter Arrangements aber nie zustandekommt. Es passiert zu wenig, auch auf sphärischem Terrain, und man entwickelt zügig die größten Befürchtungen, wohin die Reise auf dieser Platte noch hingehen soll. Doch dann entwickelt sich ein immer besser zugänglicher Komplex, in dem progressive Arrangements ebenso Platz finden, wie verschachtelt aufgebaute Melodien, finstere Emotionen und ein Hauch von introvertiertem Black Metal. KATHAROS XIII stellt sich inhaltlich wesentlich breiter auf, spielt mit rein akustischen Parts, kann aber auch einen aggressiven Break einbauen und gibt sich von Song zu Song variabler. Nach dem deutlich gezügelten Auftakt kommt "Negativity" immer mehr in Schwung, kann auch im Hinblick auf die Atmosphäre Akzente setzen und endet doch noch als anspruchsvolles Werk, das den guten Ruf der Band verteidigt. Nun empfiehlt sich allerdings, die Maschinen in Betrieb zu lassen und den kreativen Push zu nutzen. Weitere sechs Jahre Pause (so viel Zeit ist seit "Dead Emotions" vergangen) wären strategisch alles andere als klug!



Anspieltipps: The Chains Are So Bautiful, I Die Everytime I Walk This Path