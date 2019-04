Jazz ohne Stress, nur zum Genießen!

KATU KAIKU ist ein finnisches Trio, bestehend aus einer Saxophonistin, einem (Kontra-)Bassisten und einem Schlagzeuger. Musikalisch hat man sich vorwiegend jazzigen Klängen verschrieben, die Musiker tummeln sich alle in der jungen finnischen Avant-Jazz-Szene und spielen dort in mehreren Gruppen. Das zweite Album "Luna" wird nun bei Svart Records veröffentlicht, und wer sich ein wenig auskennt, weiß, dass man hier viel un- und außergewöhnliche Musik zu hören bekommt, die aber zumeist für aufgeschlossene Rocker-Ohren auch interessant ist.

Und ich muss sagen, die ersten beiden Lieder 'Quote You' und '1000 Sails' gefallen mir auf Anhieb ausgesprochen gut. Es ist eine sehr relaxte, dunkel tönende Interpretation des Jazz, in der eine klare Saxophon-Melodie die Hauptrolle spielen darf. Und ich liebe diese authentische, unverfälschte Produktionsweise, bei der man das Luft holen hört und mitbekommt, wie die Hände über die Saiten gleiten. Ich schätze mal, die Lieder wurden live eingespielt und möglichst ohne Nachbearbeitung naturbelassen. Für weitere Farbtupfer sorgen sporadischer weiblicher Gesang und der lieblich-helle Klang von Flöten. Damit erzeugt KATU KAIKU ein Feeling wie bei den ruhigen Momenten der ersten beiden ANEKDOTEN-Scheiben, diese wunderschön warme Art skandinavischer Melancholie.

Natürlich wird die Band, vor allem in der Mitte des Albums, auch verspielter und free-jazziger, und in diesen Momenten verliere ich Musik auch hin und wieder, aber das wird mit jedem Hören besser. Es ist einfach so ein angenehmer Klang, dem man sich kaum entziehen kann. KATU KAIKU bietet wirklich eine außergewöhnliche Mischung aus Dark Jazz, Art Rock und einem Touch Avantgarde, ohne Stress auf Ohr und Hirn auszuüben. Sehr zu empfehlen.