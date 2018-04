Eine elektronische Reise durch Raum und Zeit.

Ohne Zweifel: Der erste Solo-Longplayer von Timo Kaukolampi ist ein echtes Juwel für Liebhaber düsterer, elektronischer Soundtracks. Der K-X-P-Mastermind hat auf seiner neuen Scheibe nicht nur eine Fülle von angenehm pulsierenden Beats verewigt, sondern auch einige herausragend aufgearbeitete Synthie-Melodien, die sich für einen solche experimentellen Release relativ schnell festbeißen.



'The Prodigal On Of Magnesia' läutet den Reigen der kunstvoll vertonten Elektro-Hymnen ein, deren epische Klangflächen schier traumwandlerisch ineinandergreifen und sich vor allem im Zentrum von "1" zu einem fanstastischen Duell aufmachen. Songs wie 'Threee Legged Giant Centipede' und 'Bottomless Well Of Forgotten Secrets' sind die kreative Endstufe in Sachen Synthesizer-Soundtrack, aber auch das etwas kompaktere 'Epiphyte (Requiem for Mika)' begeistert mit einem schwer greifbaren, aber doch so mitreißenden melodischen Unterton, in dem die ganze Klasse dieses wirklich einzigartigen Projekts Erwähnung findet. Komplexität, experimentelle Arrangements, monumentale Soundlandschaften und ein Kosmos aus unendlich viele, spacigen anmutenden Klangmalereien bilden einen musikalischen Giganten, der zwar entgegen erster Informationen nicht in einem zusammenhängenden Track voranmarschiert, in den fünf überlangen Episoden aber dennoch Zeugnis von Timo Kaukolampis künstlerischer Extravaganz ablegen kann.

"1" ist ein bezauberndes Superlativ der elektronischen Musik und selbst dann faszinierend, wenn der Tellerrand ein wenig höher ist. Was für ein Epos!