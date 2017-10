Eine Liebeserklärung an Skandinavien

Es ist ihr Debütalbum und doch klingt es, als gäbe es das Trio schon lange - und zwar sehr lange: KAUNAN erweckt mit viel Herzblut, Aufwand und Hingabe die norwegischen Melodien aus vorchristlichen Zeiten wieder zum Leben. Fremdartig und sperrig mögen die alten Skalen auf ungeübte Ohren wirken, doch wer sich ganz und gar der Welt von "Forn" hingibt, erliegt dem fast schon hypnotischen Zauber von Kontrabassharpa oder schwedischer Sackpfeife.



Und ob es nun die Drehleier ist, die etwa auf 'Noaks Pennkniv' den sehnsüchtig-aufregenden Rhythmus vorantreibt oder das beschwingte 'Elve Fert', welches von Goran Hällmarkens eindringlicher, satter Stimme lebt: KAUNAN beschwört Bilder von eindringlicher Intensität herauf, von durchtanzten Nächten in ihren verschiedenen Polskas (es sei an dieser Stelle nur einmal die leicht melancholische 'Svaerdsjoe Polska' aufgeführt). Ein echtes Kleinod ist auch die Single-Auskopllung 'Vallat', ein würdevoller, tragender Song, den KAUNAN in Unterstützung mit Maria Franz (HEILUNG/SONGLEIKR) und Einar Selvik (WARDRUNA) aufgenommen hat.



"Forn" bewegt sich mit seinem echten, beinahe puristischen Folk abseits moderner Melangen und ist eine Liebeserklärung an die nordische Kultur und Geschichte in all ihrer Schönheit - als norwegischer Patriotin geht mir da das Herz auf.