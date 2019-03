Gelungene Neuauflage einer oft übersehenen Perle im ROLLING STONES-Universum

Wir schreiben das Jahr 1987 und die ROLLING STONES sind vielleicht am Tiefpunkt ihrer Karriere angekommen. Mick Jagger verfolgt seit einigen Jahren hauptsächlich seine Solokarriere, Mick und Keith sind zerstritten und nach dem letzten Album "Dirty Work" steht die Zukunft einer der größten Rockband des Planeten auf der Kippe. Grund genug für Riff-Maestro KEITH RICHARDS sich kreativ Luft zu machen und sich gemeinsam mit Produzent Steve Jordan an einem ersten Ausflug abseits seiner Hauptband zu versuchen. Über 30 Jahre ist das nun alles her und wir wissen, dass die Trennungsgerüchte am Ende nur Schall und Rauch waren, denn auch nach weit über 50 Jahren im Geschäft rocken die STONES noch immer die Bühnen der Welt. Trotzdem haben uns die Streitigkeiten zwischen Jagger und Richards mit "Talk Is Cheap" ein wirklich feines Rock'n'Roll-Album beschert, dass nun passend zum Jahrestag in einer aufgemotzen Deluxe-Edition erneut in die Regale kommt.



Bevor wir uns aber der zweiten CD und dem dort enthaltenen Bonusmaterial widmen, sollte man auch ein paar Worte zum regulären Langspieler verlieren. Immerhin haben wir es hier mit einer echten Perle zu tun, die im Schatten der überlebensgroßen Veröffentlichungen der ROLLING STONES nur zu gerne übersehen wird. Dennoch präsentieren die elf Kompositionen den Kern dessen, was den legendären Gitarristen ausmacht. Wenn Mick Jagger den Pop-Appeal zum Sound der Rock-Titanen beisteuert, dann ist es Keith, der die Seele des Rock'n'Roll verkörpert. Mal spröde rockend, mal mit bluesiger Schwere oder mit beschwingtem Reggae-Vibe schüttelt der Brite einen coolen Song nach dem anderen aus dem Ärmel und liefert mit 'Take It So Hard', 'Struggle' und 'Whip It Up' drei echte Klassiker ab, die auch auf jedem STONES-Langspieler eine gute Figur gemacht hätten. Kontroverser Höhepunkt des Releases ist aber sicher 'You Don't Move Me', dessen bissige Texte von vielen als Spitze in Richtung Mick Jagger gedeutet werden. Ob das Ganze wirklich so gemeint war, weiß am Ende wahrscheinlich nur Keith selbst. Nötig hat "Talk Is Cheap" solche Schlagzeilen allerdings nicht, denn auch so haben wir es hier mit einem wunderbar souligen Meilenstein zu tun, der in jede STONES-Sammlung gehört.



Nun aber zur bereits erwähnten zweiten Disc, die die Deluxe-Edition abrundet und insgesamt sechs Bonustracks präsentiert, welche es bisher noch nie zu hören gab. Bei allen Songs handelt es sich dabei um Outtakes der damaligen Sessions, die deutlich weniger produziert und ungeschliffener klingen als der Rest des Albums. Mit 'Big Town Playboy' (EDDIE TAYLOR), 'Blues Jam', 'Slim' und 'My Babe' (alle Original von JIMMY REED) gibt es dabei vier recht spontan eingespielte Coverversionen zu hören, die allesamt durchaus nett daherkommen. Deutlich interessanter wird es in meinen Ohren aber bei den beiden Eigenkompositionen 'Mark On Me' und 'Brute Force', die sich auch auf dem regulären Langspieler gut gemacht hätten.



Insgesamt haben wir es hier also mit einer gelungenen Neuauflage von "Talk Is Cheap" zu tun, die es neben der hier besprochenen Doppel-CD auch noch als umfassendes Boxset inklusive Vinyl-Version und ausführlichem Begleitbuch zu erstehen gibt. Wer die Scheibe also noch nicht im heimischen Regal stehen hat, der sollte hier dringend zuschlagen, denn besser hat man Richards auf Solopfaden wahrscheinlich nie gehört. Und auch Besitzer der Originalversion sollten bei den Bonustracks ein Ohr risikieren, denn dank der sechs Extra-Nummern könnte sich eine erneute Anschaffung durchaus lohnen.