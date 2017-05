Death'n'Roll in der Pita

Griechenland ist nun wahrlich nicht die Brutstätte dreckiger Rock'n'Roll-Sounds. Umso schöner, dass sich mit KEMEROV eine Band der Herausforderung gestellt hat, den Rotzrock skandinavischer Prägung mit einigen Todesbleiinhalten zu mischen und den Schweiß auch in den Süden zu führen.

Allerdings würde man sich wünschen, die Herren würden auf ihrem neuen Album öfter mal den Punk rauslassen, so wie etwa im abschließenden Titelstück von "FMKD". Gelegentlich fehlt den Nummern nämlich der Drive und die Spontanität, mit der man die Sache souveräner abwickeln könnte. Doch "FMKD" hat dennoch einige Highlights im Angebot, als da wären 'Slay Your Son' mit seinen coolen Solo-Parts, das schmissige 'Species' oder das temporeiche 'The Better Man', mit denen man etablierten Acts wie KONKHRA und CRACK UP (gibt's die eigentlich noch?) locker Konkurrenz machen kann. Gehemmt wird die Sache allerdings zwischendurch immer wieder dann, wenn die Band die Bremse trifft und der Death-Metal-Part überwiegt. 'TV-Bred' und 'Murdered In The Steppe' gehen zwar auch in Ordnung, fallen aber im Vergleich zu den übrigen Nummern ein Stückweit ab.

In der Summe hat KEMEROV aber dennoch eine ganz nette Scheibe zusammengestellt, deren Mangel an Konstanz das einzige Manko ist, mit dem sich die Griechen auch künftig auseinandersetzen sollten. Da Death'n'Roll aber derzeit ohnehin Mangelware ist, kann man die Jungs auf jeden Fall mal anchecken. Auf der Bandcamp-Page gibt es vereinzelt Eindrücke zu "FMKD".

Anspieltipps: FMKD, Slay Your Son