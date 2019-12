Solche Musik wird heute nur noch selten gemacht.

KENNETH MINOR ist eine Folk-Band aus Deutschland, die ihren Stil auf dem dritten Album "On My Own" erfrischend verschiedenartig interpretiert. Einige Songs erinnern hier an die urtümlichste Weise, wie Singer/Songwriter-Musik in den Sechziger Jahren vorgetragen wurde, nämlich nur mit akustischer Gitarre, Mundharmonika und Gesang. Wenn dann auch noch die etwas näselnde Stimme von Bird Christiani ertönt, fühlt man sich in die Anfangszeiten von BOB DYLAN (z.B. 'Fed Up') oder DONOVAN ('My My Hey Hey') zurückversetzt. Das gefällt mir sehr, es die Musik meiner Kindheit.



Es hat allerdings ein wenig gedauert, bis ich die Scheibe für mich entdeckt habe, denn der erste Song 'Age Of Reason' plätschert so dröge aus den Boxen und nervt mit seinen neunmalklugen "Protest"-Lyrics, so dass ich wenig von den folgenden Liedern erwartet habe. Pustekuchen, es sind ein paar echt stimmungsvolle Songs auf der Scheibe, die immer eine in sich ruhende Gelassenheit ausstrahlen. Der 'Bad Conscience Blues' trifft einen weiteren lang bestehenden musikalischen Nerv von mir, denn guter alter Blues wurde mir auch schon früh in die Wiege gelegt, ebenso wie folkige Hippie-Musik wie 'Hidden Berries'. KENNETH MINOR kann aber auch mal die Elektrische auspacken und mit leichtem Punkeinschlag rocken oder sanft grooven. Am besten finde ich "On My Own" aber immer, wenn es tief in die Sechziger geht, also je simpler und reduzierter, desto besser, wie beispiesweise das gefühlvolle 'True'. Solche Musik wird heute nur noch sehr sehr selten gemacht. Danke dafür KENNETH MINOR.