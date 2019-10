Armors Pfeile sind es nicht.

Atvar, Arbeitstier des finnischen Black-Metal-Undergrounds hat ein neues KÊRES-Album veröffentlicht. Im Alleingang zeichnet er wie auch bei den vorherigen drei Alben für alle Instrumente und Gesang verantwortlich. Die Liste der Demos ist noch einmal deutlich länger - Sammler haben vermutlich Spaß an dieser Truppe. Es wird wenig überraschen, dass auch "Ice, Vapor And Crooked Arrows" sich nicht von Trends anstecken lässt. Sowohl beim Songwriting als auch der Produktion. Um am neuen KÊRES-Album Gefallen zu finden, sollte man also eine Vorliebe für atmosphärischen Black Metal haben und bei Low-Fi-Sound nicht gleich das Weite suchen.



Hinter dem verwaschenen Klangbild verbirgt sich dann schließlich eine Menge guten Black Metals. Zunächst einmal ist die Gitarrenarbeit hervorzuheben, die einen fantastischen Lead nach dem anderen aus dem Hut zaubert. Bei 'At The Arch Of Victories' kommen diese besonders gut zur Geltung. Von Monotonie gibt es hier glücklicherweise keine Spur. Gerade in dieser Ecke klingen viele Alben über vierzig Minuten komplett gleich. Direkt der nächste Song 'Grail Dance' ist aber gänzlich anders gelagert und drückt den Hörer mit seinen scharfen Riffs immer wieder in den Morast.



Bei dem hier produzierten Gitarrensound gerät beinahe etwas in den Hintergrund, das aber essentiell für das Album ist: die Keyboards. Die Atmosphäre der Platte lebt zwar vordergründig von Gesang und Gitarre, ohne die flächendeckend aufgetragenen Synthie-Akkorde wäre die Wirkung aber nicht die gleiche. Hier muss man anerkennen, dass das Album das Potenzial bietet, erkundet zu werden. Nicht jede Minute bietet spektakuläre Inspirationsorgien, doch wächst das Hörvergnügen recht deutlich mit weiteren Umdrehungen.