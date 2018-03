Weißrusslands neue Black-Metal-Macht

So sieht das dann aus, wenn man aus dem Vollen schöpfen kann, genügend Selbstbewusstsein an den Tag legt und sich auch nicht zu schade ist, den steinigen Weg durch den osteuropäischen Underground zu beschreiten, um auch nur ein Minimum an Aufmerksamkeit zu erhaschen! Es sind letztlich nur zwei Songs, mit denen sich die Musiker von KHANDRA um die Gunst des Black-Metal-Publikums bewerben, aber es sind auch zwei bombastische Epen, gefüllt mit aggressivem Riffing, grandiosen, hymnischen Melodien und kurzen Grenzgängen in den Todesblei-Sektor, die unwiderruflich an die Meisterwerke aus dem Hause WATAIN erinnern - denn mit denen haben die Weißrussen eine ganze Menge gemeinsam.



Die frostigen Attacken im Opener 'Where Death Has Settled In Life' würden aber auch jedem neueren SATYRICON-Release sehr gut zu Gesicht stehen. Denn sieht man davon ab, dass Satyrs Präsenz am Mikro unangefochten bleibt, ist die Atrmosphäre sofort vergleichbar, die Arrangements halten überraschenderweise das hohe Niveau der Norweger, und in Sachen Brutalität macht KHANDRA ebenfalls so schnell niemand etwas vor. Was für ein starker Song!

Doch die Herrschaften sind tatsächlich dazu in der Lage, noch eins draufzusetzen und etablieren mit 'Presence Is No Longer Relevant' gleich den zweiten Hammertrack, der zum Ende hin einem einzigen wütenden Gewaltausbruch unter pechschwarzer Flagge gleicht und die Reminiszenzen an die oben genannten Acts mit noch mehr Leben füllt.



Sicherlich ist es gewagt, bei einem Output von gerade einmal zwei Nummern eine Prognose abzugeben, doch klar ist wohl, dass KHANDRA den Underground nicht nur in Weißrussland revolutionieren werden, sollten sie dieses Niveau auch auf der längeren Distanz aufrechterhalten. "All Is Of No Avail" ist nämlich, das kann man in aller Bescheidenheit sagen, moderner Black Metal nah an der Vollendung!