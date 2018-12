Mal was anderes!

Für Freunde von russischem Symphonic Power Metal habe ich mit KHAR DARNA eine ganz besondere Empfehlung: Instrumental kann die sechsköpfige Truppe auf ihrem Debüt durchaus überzeugen. Und auch der Gesang in Russisch von Lena Gorina entfaltet nach kurzer Eingewöhnungszeit seinen ganz speziellen Flair. Musik ist ja hauptsächlich dazu da, Emotionen zu transportieren, ganz unabhängig erst einmal von der Sprache, und dies gelingt KAHR DARNA vorzüglich. Neben sieben Eigenkompositionen sind auf "Iron Wings" mit 'Roses Street' von ARIA und 'Chained' von NAUTILUS POMPILIUS zwei gelungene Coverversionen von Klassikern der wohl mit bekanntesten Vertretern des russischen Heavy Metals in den 80er Jahren vorhanden. Die Titel sind im übrigen nur zum besseren Verständnis ins Englisch übersetzt. Das Booklet selbst ist auch komplett in kyrillischer Schrift gehalten.

Wessen Interesse ich jetzt geweckt habe, der darf natürlich gerne mal auf der Bandcamp Seite von KAHR DARNA vorbeischauen. Dort kann man sich das Debüt anhören und auch bestellen.