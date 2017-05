Die armen Rohstoffe ...

Irgendwo in der Schnittmenge von extremer und moderner Kunst befindet sich ein großes Nirgendwo, das für den musikalischen Teil immer wieder neuen Füllstoff erhält. KHASM aus St. Petersburg ist so eine Band, die sich zumindest teilweise für diese Aufgabe eignet, ist ihr Material doch weitestgehend nichtssagend und langweilig und selbst in seinen vermeintlich finsteren Passagen völlig belanglos. Die neue Doppel-LP der russischen Combo verdeutlicht jedenfalls ganz klar, wie einfach es gelingen kann, die Spieldauer eines Releases mit nervenaufreibenden, hypnotischen Parts zu strecken - und den Zuhörer mit wachsender Spieldauer immer mehr zu nerven.



"Asmodeus Rising" beginnt noch halbwegs standesgemäß mit diversen zeitgemäß formulierten VENOM-Gedächtnisriffs und verschiedensten Formen der musikalischen Verrohung, die aber schnell in einen Drone-konformen Zustand umgewandelt werden, der sich in 'Ancient Quen' und 'Asmodeus Rising' schließlich über 20 völlig orientierungslose Minuten streckt. Und bevor man sich versieht, ist der erste Teil des Albums damit schon zu Ende, ohne das hier wirklich viel passiert wäre.

Als Bonus hat KHASHM aber immerhin noch zwei weitere Nummern auf einem 7"-Anhang platziert, deren kompositorischer Outpu aber auch nicht sonderlich spektakulär anmutet. Die Russen gehen zwar durchaus aggressiver und Black-Metal-affiner ans Werk, doch das Material selbst kommt auf keinen grünen Zweig und erhält jene Belanglosigkeit, die bereits im vorangegangenen Teil publik wurde.

Über die eigenartige Veröffentlichungsschematik soll an dieser Stelle nicht erst geredet werden, denn die Songs hätten locker auch auf einen Vinyl-Rundling gepasst. Da "Asmodeus Rising" aber unabhängig vom Format ziemlich langweilig klingt, muss man darüber auch nicht mehr streiten!