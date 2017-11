Tolkkien goes Blackened Thrash Metal

KHAZAD-DUM beruft sich auf das frühe Werk von SUMMONING und ABIGOR und meint damit wahrscheinlich vorrangig die Tolkkien'schen Anteile in den Songs des neuen Albums. Der schwarz geärbte Thrash Metal, den die Brasilianer nämlich auf "Garmadh" produzieren, hat vor allem mit den epischen Klangkonstruktionen der zuletzt wieder ins Leben berufenen, erstgenannten Österreicher wenig am Hut, während die Parallelen zu ABIGOR wohl auch nur darauf fußen, dass bei KHAZAD-DUM gerne auch mal ein paar unkonventionelle Breaks eingestreut werden.



Rein stilistisch sind die Südamerikaner eigentlich sehr beweglich und legen sich auch nicht darauf fest, den typisch ruppigen Blackened-Thrash-Abriss mit Vollgas zu interpretieren. Einige Chöre tauchen zwischenzeitlich auf, sphärische Passagen sind auch immer mal wieder erwünscht, und gerade die ständigen Wechsel zwischen fast schon epischen Interludien und rasanten Old-School-Abfahrten haben einen Reiz, dem man sich nicht verschließen kann.

Nichtsdestotrotz ist auf "Garmadh" so manches Arrangement noch zu holprig umgesetzt und so manches Break zu hektisch eingebaut. Die Musiker von KHAZAD-DUM wollen auf ihrem aktuellen Album eine bunte Vielfalt anbieten und haben von Garagen-Thrash bis radikalem Black Metal alle Spielarten im Repertoire. Doch nicht alle Klangkombinationen vertragen sich sofort, und nicht jeder Song ist auch bis zur letzten Note mitreißend. Und doch kann man "Garmadh" seinen rauen Charme und auch die angenehmen Effekte seiner nicht immer linearen Darbietung nicht absprechen. Ob das allein reichen wird, um sich international schon jetzt einen Namen zu machen, bleibt zwar abzuwarten. Aber sicherlich ist ein Anfang gemacht, auf den die Band sich künftig stützen kann!



Anspieltipps: Rage Of The Night, Proud & Feeble Men