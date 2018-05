Melo-Death mit angezogener Handbremse!

Nach verschiedenen Namens- und Besetzungswechseln scheint bei KHIRAL endlich Ruhe eingekehrt zu sein. Das bestehende Line-up ist bereits seit 2016 vereint und willens, eine fast zehnjährige Odyssee zu beenden, in der die Band nicht nur nach Inspiration, sondern auch nach Stabilität suchte. Dennoch ist die kreative Reise der jüngst neu formierten Truppe längst noch nicht zu Ende, denn von wirkllichen Aufregern ist sie mit dem Material ihres ersten Albums noch weit entfernt. "Chained" trifft sich in der Mitte der neueren CHILDREN OF BODOM- und THE HAUNTED-Releases, trumpft aber weder mit bemerkenswerten Melodien, noch mit ungemeiner Heavyness auf. Man hat das Gefühl, die Band würde sich immer wieder selbst bremsen, um bloß nicht zu sehr aus ihrem festfgefahrenen Stil ausbrechen zu müssen - und das geht definitiv auf Kosten der Qualität dieses Debüts.



Irgendwie kommt die Scheibe nämlich nie so richtig in Fahrt, weil der entsprechende Aggressionsausbruch oder zumindest ein paar angriffslustige Riffs außen vor bleiben. Die Songs haben nette Melodien, sie prägen sich stellenweise auch ein und sie sind auch in Sachen Geschwindigkeit angenehm variabel, doch es kommt einfach zu selten zum entscheidenden Kick, der dann auch die Nackenmuskulatur strapazieren würde. Stattdessen reiht man sich brav in die zweite Reihe ein, wiegt sich hier in Sicherheit und mag es vorerst dabei belassen. Und das ist für eine Band, die in den letzten Jahren mit so vielen Problemen zu kämpfen hatte, irgendwie doch recht seltsam. Wo ist denn bitte die Motivation geblieben? "Chained" ist sicher keine schlechte Platte, aber doch weit hinter den Möglichkeiten dessen zurück, was KHIRAL sicherlich zu leisten imstande wäre.



Anspieltipp: Narcissus In Your Mirror