Ein weiterer Atmosphäre-Volltreffer der Ukrainer

Black Metal aus der Ukraine stellt in unseren Breitengraden leider bestenfalls eine Randerscheinung dar, deren Hörerschaft bis auf wenige Untergrundkenner auch recht überschaubar ist. Das ist mir erst vergangene Woche wieder klar geworden, beim Besuch eines nur sehr spärlich besuchten Konzertes mehrerer ukrainischer Bands in einem kleinen Club. Headliner des Abends war KHORS, eine meiner Lieblingsbands aus der Ukraine, deren neue EP "Beyond The Bestial" dieser Tage auch bei uns veröffentlicht wird. Wer die Jungs bereits kennt, muss sich keine Sorgen machen, denn unangenehme Überraschungen oder Stiländerungen gibt es auch diesmal glücklicherweise nicht zu vermelden, KHORS macht genau da weiter, wo mit "Night Falls Onto The Fronts Of Ours" aufgehört wurde. "Beyond The Bestial" umfasst insgesamt sechs Tracks, davon sind drei komplett neu, während die Restlichen bereits vom Album "Mysticism" bekannt sind. Da sich der Release dieser Scheibe in diesem Jahr zum zehnten Mal jährt, wurden diese Songs nochmal neu eingespielt.

Wenn der heidnische Black Metal von KHORS über etwas verfügt, dann über Atmosphäre. Das war immer so, und daran hat sich auch zum Glück nichts geändert. Auch die ordentliche Portion Melancholie, die jedem Song von KHORS innewohnt, macht sich bereits nach wenigen Sekunden des Openers und Titeltracks wieder bemerkbar. Für mich der perfekte Soundtrack für die kalte und dunkle Jahreszeit. Geschwindigkeitsrekorde wollten die Ukrainer ohnehin noch nie aufstellen, die Musik bewegt sich zumeist im angenehmen mittleren Tempo, aber auch langsame Passagen sind keine Seltenheit. Die extrem dichte Atmosphäre wird durch mystische Gitrarrentexturen erzeugt, welche durch ein dezent im Hintergrund agierendes Keyboard unterstützt werden. Die Stimme von Sänger Helg bildet eine perfekte Symbiose zu diesen Klängen, auch die gelegentlich ausufernden Soli und Akustikeinlagen der beiden Gitarristen reihen sich wunderbar in dieses Klangbild ein. Selbst die Instrumentalnummer 'Frigit Oscurity Of Souls' schafft es, den Hörer unmittelbar in seinen Bann zu ziehen. Ausfälle oder Schwachpunkte? Fehlanzeige.

KHORS bleibt mit "Beyond The Bestial" ein weiteres Mal dem eigenen Stil treu und liefert damit erneut einen Höhepunkt des Pagan Black Metal ab, der vor Atmosphäre nur so strotzt und den Hörer unweigerlich in seinen Bann zieht. Hört man die Musik mit geschlossenen Augen, hat man sofort Bilder von nebelverhangenen tiefen Wäldern im Kopf. Genau so geht Pagan Black Metal! Sollte jemand aufgrund des Genres übermäßiges folkiges Gedudel oder lustige Trinkliedchen erwarten, dem kann ich nur raten, sich bei den einschlägig bekannten Kapellen zu bedienen. So etwas war nie die Baustelle von KHORS und wird es wohl auch nicht mehr werden. Wer jedoch ersthaften, gut gemachten, wahnsinnig atmosphärischen, aufwühlenden und süchtig machenden Pagan Black Metal hören möchte, dem kann ich KHORS nur wärmstens ans Herz legen. Holt euch "Beyond The Bestial" und am besten auch gleich alle anderen Scheiben von den Jungs, die ihr bekommen könnt. Etwas atmosphärischeres werdet ihr so schnell nicht finden.