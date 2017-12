Nichts wirklich Neues - aber KID ROCK ist einfach ein genialer Performer!

Ob man KID ROCK mag, ist eigentlich zweitrangig. Die provokanten Texte und einige zweifelhafte Geschichten aus der ferneren Vergangenheit haben sein Bad-Boy-Image immer wieder von Neuem befeuert. Komischerweise gehen seine musikalischen Ergüsse aber genau den entgegengesetzten Weg und werden von Mal zu Mal softer. KID ROCK steht längst für gemäßigten Southern Rock mit Country-Einschlag - und der gute Herr ist nicht erst mit dem Release von "Sweet Southern Sugar" der Prototyp des amerikanischen Mainstream-Musikers, der seinen Redneck-Charakter zwar niemals mehr ablegen wird, Hausfrauen und Mütter aber ebenso zu seiner Fangemeinde zählen dürfte wie knallharte Biker mit meterlangen Bärten. Und irgendwie passt es dann auch im elften Anlauf für alle.



"Sweet Southern Sugar" bietet nämlich erneut zehn radiotaugliche Singles mit leicht verdaulichen Melodien, simplen Strukturen und einprägsamen Refrains. Die Steilvorlagen von LYNYRD SKYNYRD und Co. verwertet KID ROCK inzwischen souverän in Richtung Charttauglichkeit, die Heavyness seines Materials kann sich mittlerweile eher mit BON JOVI als mit irgendwelchen metalischen Auswüchsen messen, und vom kreativen Standpunkt betrachtet, ist das neue Album ebenfalls nicht der ganz große Bringer. Doch der Sänger kann sich nach wie vor auf sein wichtigstes Kapital berufen, und das ist seine markante, grandiose Stimme, mit der er immer noch jeden Kritiker in die Knie zwingen kann. Das rauchige Organ passt zu den handelsüblichen Midtempo-Rockern ebenso perfekt wie zu den feinfühligen Balladen, von denen es auf "Sweet Southern Sugar" erwartungsgemäß übermäßig viele gibt. Natürlich kann man immer wieder einwerfen, dass die neue Scheibe sich damit eigentlich nur als leicht variiertes Abziehbild seines letzten Releases verkauft, und sicherlich ist darin auch mehr als nur ein Fünkchen Wahrheit. Aber KID ROCK macht am Ende eben auch nur das, was er am besten kann, und genau das funktioniert auf Album Nr. 11 nach wie vor prächtig. Egal wie man zum polarisierenden Charakter stehen mag...



Anspieltipps: Tennessee Mountain Top, American Rock 'n' Roll, Raining Whiskey