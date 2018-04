Die Eleganz der Träumerei

Eigentlich sollte man meinen, dass Steve Kilbey mit seiner aktuellen Stammkapelle völlig ausgelastet ist: THE CHURCH hat sich als eines der stärksten Psychedelic-Formate des laufenden Jahrzehnts etabliert und wurde zuletzt auch über die Grenzen der Szene hinaus mächtig abgefeiert. Mit seinem Sidekick Martin Kennedy kam er eines Tages dennoch auf die Idee, die kurzen Pausen zwischen den Releases zu nutzen, um ein elektronisch geprägtes Projekt voranzubringen, das den psychedelischen Background beider Musiker noch einmal auf eine völlig neue Ebene hievt. KILBEY KENNEDY steht infolge dessen auch eher für Space Rock mit klarem Independent-Appeal und ist deshalb auch mit voller Berechtigung ein eigenständiges Bandprojekt, nimmt aber dennoch phasenweise jenen Faden auf, den Kilbey bereits bei THE CHURCH gesponnen hat - und gerade hier wird die Sache dann auch enorm spannend.



Nichtsdestotrotz ist das Debütalbum der beiden Herren eine arg vertrackte, mitunter recht schwer zugängliche Angelegenheit, obschon KILBEY KENNEDY voll und ganz auf prägende Harmonien und weitestgehend einprägsame, nicht allzu verworrene Arrangements setzt. Doch es braucht seine Zeit, bis man sich von der epischen Klangwelt der Australier gefangen nehmen lässt, in die kosmischen Szenarien des Duos abtauchen und die wahre Schönheit jeder einzelnen Melodie in sich aufsaugen kann. Das 16-minütige 'The Game Never Changes' ist hierbei das erste große Hindernis und zugleich der erste echte Dosenöffner, da seine hypnotischen Harmonien sich irgendwann ganz tief in den Ohrmuscheln einnisten und die musikalische Reise zu einem ersten, hochkarätigen Event steuern. Und KILBEY KENNEDY nimmt die Grundprinzipien des Songs auch für die folgenden Kompositionen als Maßstab, schafft monumentale Epen und eine Menge Tiefe, bleibt dabei vergleichsweise introvertiert, spannt aber die Brücke von elegantem Synthie-Pop zu herrlich melancholischem Space Rock, ohne dabei einzelne Pfeiler bröckeln zu lassen. Kurzum: Es sind wunderschöne Erlebnisse, die "Glow And Fade" tragen!



Und es ist auch ein wunderschönes Gesamtwerk, das diese australischen Pioniere hier erstellt haben. Kilbey und Kennedy erzeugen neue Klangräume, kreieren gewaltige Epen und bewegen sich derart grazil durch ihre Erzeugnisse, dass es eine wahre Wonne ist. Wer gerne mit musikalischer Begleitung in andere, verträumte Welten reisen mag, sollte "Glow And Fade" als Reiseführer einpacken!



Anspieltipps: The Game Never Changes, The Law Of The Jungle, Levitate