Ein moderner, erstaunlich schlüssiger Stilmix.

In gerade einmal einer Viertelstunde präsentiert die kanadische Band KILL NO ALBATROSS auf ihrer neuen EP "Speak True Evil" eine moderne, überraschend stringente Metalkombination. Mutmaßlich ist der Nu-Metal-Trend um die Jahrtausendwende nicht ganz ohne Einfluss auf die Truppe geblieben, die jedoch keine unreflektierte Fortschreibung dieser Mode betreibt.



Das erste Stück 'Seven Tools' eröffnet mit einem Gitarrenlauf, der entfernt an IRON MAIDEN erinnert, vor einem einfach gestrickten Trommelrhythmus, bevor es durch den modischen und energischen Einsatz des Sängers Fahrt aufnimmt. 'Apex Predator' zeichnet sich durch den vielseitigen Gesang aus, indem die rauhe Frontstimme teilweise durch softere Chöre begleitet wird. Zusammen mit den musikalischen Sprüngen wird dabei klar, dass die Gruppe nicht nur technisch eine stimmige Mischung verschiedener Stilelemente arrangiert hat, sondern auch erstaunlich ungekünstelt Aggression und Emotion verbindet. 'Sky On Fire' ist eine moderne Verkörperung der Powerballade, die mit akustischen Gitarren anfängt, aber härter und extrovertierter aufhört. Auch wenn KILL NO ALBATROSS sicher keine Prog-Metal-Band ist, lassen die überraschenden Brüche und Tempowechsel im abschließenden 'Void' eine gewisse Prog-Tendenz erkennen.



Da jedes Lied auf "Speak True Evil" unter viereinhalb Minuten bleibt, gibt es hier keine längeren Soli oder Instrumentalpassagen. Folglich lassen sich die diesbezüglichen Fähigkeiten der Band nicht beurteilen. Selbstverständlich ist KILL NO ALBATROSS nicht die erste Gruppe, die unterschiedlichste Stilmittel zusammenrührt, die man vor etlichen Jahren noch für unvereinbar hielt, aber hier klingt diese Vermengung natürlicher und weniger willkürlich als bei vielen anderen Bands in diesem Fahrwasser. Im Bandcamp der Gruppe ist die EP erhältlich.