It's only (Acid) Rock'n'Roll, but we like it!

Gabriele Fiori zählt definitiv zur Kategorie der Workaholics. So ist der gute Mann nicht nur mit BLACK RAINBOWS am Start, sondern seit 2005 auch als Chef von Heavy Psych Sounds Records im Business tätig. Da ihm aber offenbar immer noch ein wenig Freizeit übriggeblieben ist, hat er zuletzt mit KILLER BOOGIE ein weiteres Unternehmen aus der Taufe gehoben.



Nach einem vielumjubelten und bei diversen Gigs, wie etwa dem "Desertfest" in Berlin, vorgestellten Debüt "Detroit", liefert das von Gabriele geführte Trio dieser Tage den Nachfolger "Acid Cream". Wie bereits beim Erstling, der als unmissverständliche Hommage an die Musik-Szene der titelgebenden US-Metropole angelegt war, ist auch bei dieser Scheibe der Titel Programm, gibt es nunmehr doch ein deutliches Mehraufkommen an abgefahrenen "Acid Rock"-Sequenzen zu vernehmen.



Die Basis an sich ist zwar unverändert geblieben, anstelle der deftigen Garagen-Rock / Punk-Gangart kommt KILLER BOOGIE auf Album Nummer Zwei aber deutlich entspannter und zugleich wesentlich psychedelischer daher. Dass die Gitarre des Chefs immer noch vorwiegend schwer verzerrte Fuzz-Sounds liefert, sollte ebenso wenig verwundern wie die Blues Rock-Schlagseite, mit der Meister Fioiri seine Vorliebe für alte britische Helden wie CREAM oder die YARDBIRDS durchschimmern lässt.



Und dass Rock’n’Roll - in welcher Form auch immer - in erster Linie für Entertainment steht, macht KILLER BOOGIE mit Songtiteln wie 'Dino-sour' oder 'The Day Of The Melted Ice Cream' deutlich. Da kann die Gitarre noch so wunderbar verzerrt heulen, der Blues noch so authentisch intoniert sein und das Proto/Punk/Rock-Gebräu noch so räudig aus den Boxen geballert kommen.