Noch besser als der Vorgänger

Es war im Mai 2014, als das dänische Dynamit von THE KILLERHERTZ uns unbekümmerten, knackigen und locker flockigen Hardrock um die Ohren schlug. Mit leichtem Stadion-Flair und einem gewissen Flemming Rasmussen hinter den Reglern gelang der Mannschaft so ein kleiner Überraschungserfolg, der nun mit "A Mirror's Portrait" noch weiter ausgebaut wird.

Am Erfolgsrezept hat THE KILLERHERTZ – Gott sei Dank – nichts verändert. Noch immer reiht sich Hit an Hit, die Riffs zaubern uns immer noch ein Lächeln auf die Lippen, die Refrains haben ein immenses Ohrwurmpotential und mit Thomas Trold steht ein Mann hinter dem Mikro, der Coolness und zugleich Gefühl in wunderbarem Maße perfekt ausdrücken kann. Dank dieser tollen und zugleich höchst unterhaltsamen Mixtur gelingt den Dänen mit ihrem "A Killer Anthem"-Nachfolger ein tolles Album für die kalten Tage im Winter. Denn speziell 'Teenage Rebellion', 'Shades Of Night' und 'Savior' gefallen von Beginn an und kommen auch tagelang aus den Ohrmuscheln nicht mehr heraus. Doch auch ' Persuit For Perfection' und 'Crash And Burn' gehen nach einer gewissen Anlaufzeit in die richtige Richtung und verhelfen "A Mirror's Portrait" zu einer verdienten, hohen Benotung.

Ich selbst würde mir natürlich wünschen, dass THE KILLERHERTZ mehr Aufmerksamkeit zukommt, da es die Jungs wirklich draufhaben und es verstehen, wie man die Massen in Bewegung setzt. Wer also auf eine knackige Portion Stadionrock mit Eiern und Hymnenpotential steht, wird bei unseren nordischen Nachbarn definitiv fündig. Die Vibes stimmen einfach.