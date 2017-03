Mühselig und zumeist lahm!

Acht ziemlich lange Jahre sind vergangen, seit KILLIN' KIND das erste und auch bislang letzte Mal auf der Heavy-Metal-Landkarte aufgetaucht ist. Die Band aus Novara konnte seinerzeit nicht die besten Kritiken einfahren, so dass man die längere Pause durchaus auch dem Reifeprozess zuschreiben könnte - sofern er eben auch stattgefunden hätte. Doch auch das zweite Album der italienischen Power-Metal-Combo schlägt sich durch eine Masse von Belanglosigkeiten, bevor dann im Finish doch noch einige brauchbare Tracks auftauchen. Doch für den erhofften Schritt nach vorne ist "Dying Earth" nicht wirklich gemacht - zu schwach sind schlichtweg viele Passagen in den zehn neuen Stücken.



Die kleinen Krankheiten summieren sich schon in den ersten Kompositionen; der Gesang lässt Power und Ausdruckskraft vermissen, die mehrstimmigen Chöre kommen etwas dünn daher, die Widerhaken laden ebenfalls nicht zum Repeat-Modus ein, und auch die konzeptionell gefestigte Trilogie in der Mitte der Scheibe lässt nicht darauf schließen, dass man tatsächlich konkret an den Arrangements gefeilt hat.



Vieles ist zu beliebig und erinnert an die Tage, als der italienische Teil der Szene einen wahren Overkill an solchen Platten herausgeschleudert hat - und "Dying Earth" hätte sich seinerzeit definitiv prima in die Masse eingefügt. Immerhin gelingt der Band mit dem abschließenden Titelsong und dem vorausgehenden 'Standing In The Shadows' noch zwei Nummern, die das maximal passable Level der Platte aufwerten. Doch bis man hier angelangt ist, ist man gezwungen, sich durch mühseliges, größtenteils langweiliges Songwriting zu kämpfen. Und das sollte beileibe nicht der Anspruch sein, den man an eine Platte der oberen Liga stellt. In welche KILLIN' KIND de facto auch (noch) nicht hingehören...



Anspieltipp: Dying Earth