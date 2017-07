Was lange währt...?

Des Teufels fette Beute, es hat wahrlich lange gedauert, bis die Herrschaften von KILLING AGE aus dem Quark gekommen sind. Schließlich hat es stolze fünf Jahre gedauert, bis die Esslinger ihren "Good Times"-Nachfolger an den Mann gebracht haben. Doch nun erblickt "Devil's Child" endlich das Licht der Welt und von der bandeigenen Ausrichtung, sich in die MACHINE HEAD- und PANTERA-Ecke drängen zu lassen, hat sich KILLING AGE auch nicht allzu weit entfernt. Abermals gibt es nette bis fette Riffs, einen schnörkellosen, coolen Groove und eine gewisse Wut im Bauch.



Und dennoch klingt das teuflische Kind um einiges düsterer als es die guten Zeiten vor fünf Jahren noch taten. Schon der Opener hüllt den Hörer in einen dunklen, sehr nachdenklichen Schleier. In den knapp 50 Minuten zünden die Jungs ein amtliches Feuerwerk: Der Titeltrack, 'Carry The Fire' und der Über-Hit 'Goodbye' machen gleich zu Beginn deutlich, wohin die Reise geht. Riffing, Doublebass-Drumming, Shouting, Songwriting – alles hat bei KILLING AGE Hand und Fuß und lassen die Hoffnung aufkeimen, dass wir es hier mit einem Über-Album zu tun haben.



Doch leider geht eben jenem Album speziell ab der zweiten Plattenhälfte allmählich die Puste aus, was wirklich schade ist, denn "Devil's Child" beginnt einfach bockstark. Doch auch jene hat mit 'B.B.B.B' und einigen coolen Riffs doch auch lichte Momente. Und dennoch kann dies nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass das Potential dem Ende hin leider nicht gänzlich ausgeschöpft wurde. Doch grämt euch nicht, meine Esslinger-Thrasher, mit "Devil's Child" habt ihr dennoch ein gutes Album auf der Habenseite, das mir viel Freude und coole Autofahrten bereitet.