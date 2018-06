Intelligent und bodenständig

So unbequem, wie sich die Jungs von KIND KAPUTT verkaufen wollen, ist das Trio aus Mannheim gar nicht. Die Band versucht zwar vor allem mitsamt kritischer Texte gegen den Strich zu arbeiten, was auf der Debüt-EP auch fabelhaft gelingt, aber wer sich alleine aufgrund des Bandnamens schon in die Irre führen lässt und an chaotische Crossover-Geschichten denkt, sollte sich von den fünf neuen Stücken eine zweite Meinung bescheren lassen - denn die ist allemal lohnenswert.

"Die Meinung der Einzelnen" ist jedoch nicht bloß im Bezug auf den lyrischen Inhalt spannend. Auch musikalisch bietet KIND KAPUTT ein gelungenes Potpourri aus einzelnen Punk-Ausbrüchen, Indie-Melancholie, nachdenklich geprägten Harmonien und markanten, wenn auch nicht penetranten Hooklines, die sich immer intensiver setzen und schließlich auch Anlass zum Feiern geben - denn abseits jeglicher Drei-Akkorde-Schrammelei offenbart KIND KAPUTT ein intelligentes Gemisch aus nicht ganz so offensichtlicher provokanter Rhetorik, nicht permanent durchsichtiger Arrangements und einigen versteckten Emotionen, die von Mal zu Mal stärker nachwirken.

Wollen wir mal sehen, wie sich die Band künftig auf der Langstrecke schlagen wird. Der erste, gut 18-minütige Gehversuch, den KIND KAPUTT auf "Die Meinung der Einzelnen" wagt, ist jedenfalls schon mal sehr vielversprechend und gibt dem angeschlagenen Markt des deutschsprachigen Indie-Sounds endlich wieder ein paar ordentliche Impulse.

Anspieltipps: Unperfekt, Bitte warte