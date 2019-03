Schonungslos ehrliches Debüt!

Der beste Beweis, dass es sich lohnt, manchmal auch über dein eigenen musikalischen Tellerrand zu schauen, ist das Debütalbum von KIND KAPUTT. Wer mich kennt, weiß, dass Post Hardcore nicht unbedingt zu meinen bevorzugten Stilrichtungen gehört. Trotzdem bin ich grundsätzlich ein aufgeschlossener Mensch, der gerne mal den eigenen Horizont erweitert. Schon in der Vergangenheit habe ich da die eine oder andere interessante Entdeckung für mich gemacht. Zu diesen zählt jetzt zweifelsohne auch dieses aus Leipzig und Nürnberg stammende, 2016 gegründete Quartett. Hier war es erst einmal vor allem der Bandname, der mich neugierig auf die Truppe gemacht hat. Als ich mir dann online die erste Single 'Geisel' vom Debüt ancheckte, war ich sofort beeindruckt von dieser unglaublichen Intensität! Post Hardcore ist als Genre nur eine Zutat des Gesamtsounds von KIND KAPUTT; dazu gibt es auch eine große Portion Alternative Rock und eine Prise Emo-Core.

Bei "Zerfall", so der Name des Debüts, handelt es sich um ein Konzeptalbum, in dem es sich um die Gefühlswelt junger Menschen in der heutigen Zeit dreht, um deren Scheideweg in Richtung Erwachsenenalter darzustellen. Die selbst noch junge Band setzt dieses Thema sowohl musikalisch als auch textlich in beeindruckender Form um. Ganz großes Kino! KIND KAPUTT spielt hierbei mit Emotionen von Melancholie bis hin zu absoluter Wut. "Zerfall" ist kein Friede, Freude, Eierkuchen-Album, wovon es ja gerade im deutschsprachigen Bereich schon mehr als genug gibt, sondern konfrontiert den Hörer schonungslos mit unbequemen Wahrheiten.

KIND KAPUTT zählt für mich in diesem Bereich zu den interessantesten neuen deutschen Bands seit Langem - die Jungs treffen mit ihrer Message mitten ins Herz!