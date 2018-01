Briten die klingen wie ihre US-amerikanischen Namensvettern...

Erhöhte Verwechslungsgefahr besteht bei dieser 4-Track-EP. Die dafür verantwortlichen Burschen aus dem britischen Plymoth haben sich nämlich einer ganz ähnlichen Gangart verschrieben wie ihre Namensvettern aus Pennsylvania. Da das Trio aus den Staaten allerdings schon länger aktiv ist, könnte es den Briten also durchaus passieren, sich umbenennen zu müssen.

Doch was auch immer in Zukunft passieren wird, aktuell hat der UK-Fünfer veröffentlichungstechnisch wie auch qualitativ die Nase vorn. Die vier Tracks seiner Debüt-EP lassen nämlich Talent und Spielfreude gleichermaßen erkennen, wodurch der zumeist recht derb intonierte, deftige Heavy Rock nicht nur auf Anhieb zum Mitmachen animiert, sondern durch die darin verwobenen Hooks auch im Gedächtnis bleibt.

Die Verwirrung ob des Bandnamens KING BISON mag zwar ohnehin schon recht groß sein, Tatsache ist aber dennoch, dass diese südenglischen Jungs offenbar vorwiegend Gefallen an mächtig walzenden US-Südstaaten-Ikonen gefunden haben und sich - ihren Kollegen nicht unähnlich - sowohl stilistisch wie auch klangtechnisch an DOWN, CROWBAR und GRAVEYARD RODEO orientieren. An letztere erinnert in erster Linie der Gesang von Karl Glover, der ähnlich derbe-gurgelnd ins Mikro röhrt wie einst Perry McAuley auf "Sowing Discord In The Haunts Of Man", dem 93er-Album der Louisiana-Rocker.

Dass der Gesamteindruck von "Snake Head Burial" durch einige vom Ansatz her zwar gemäßigtere, dafür umso druckvoller umgesetzte Passagen lässig abgerundet wird, passt ebenso gut ins Bild wie die Tatsache, dass der Abschlusstrack 'Filthy Son Of A Bitch' nach Mid-90er Material von CORROSION OF CONFORMITY klingt. Guter Einstand Jungs, keine Frage. Euren Bandnamen sollten ihr aber noch einmal überdenken...