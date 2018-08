Seichter Hard Rock aus Finnland

Lasst uns über KING COMPANY sprechen. Die Finnen veröffentlichen mit "Queen Of Hearts" ihr zweites Album und mussten gegenüber dem Debüt von 2016 die Position am Mikrofon ändern. Neu an Bord ist der italienisch-argentinische Sänger Leonard F. Guillan, der mich von seinem Klangspektrum her sehr stark an Michael Voss (MAD MAX, CASANOVA) erinnert. Der junge Mann macht seine Sache sehr ordentlich, hat nur in den tiefen Lagen gelegentlich Schwierigkeiten sich gegen die Musik durchzusetzen.



Musikalisch hat sich dagegen wenig geändert. Das Quintett bewegt sich weiterhin im seichten Hard-Rock-Kosmos. Mit dem Eröffnungsdoppel 'One Day Of Your Life' und dem Titelstück startet KING COMPANY voller Energie in die fast fünfzig Minuten. Das rockt amtlich und erinnert gar ein wenig an PRETTY MAIDS. Im Anschluss gewinnen jedoch immer mehr der AOR-Rock und die Keyboards an Oberwasser. Grundsätzlich kein Problem, denn die Finnen sind allesamt durch eine gute Classic-Rock-Schule gegangen und haben sich rein handwerklich wenig vorzuwerfen. Das Album hat viele coole Momente. Hier ein cooles Lick, dort ein schwerer oder rollender Groove und dann mal eine schöne Harmonie. In meinen Ohren klingt es nur an vielen Stellen eben nicht zwingend genug und etwas kraftlos. Ein bisschen mehr Risiko, ein bisschen mehr Kante hätte den Songs gut getan. Für mich haben sie gerade dann ihre starken Momente, wenn Gitarrist Antti Wirman richtige Riffs vom Stapel lässt ('One Day Of Your Life', 'Berlin', 'Arrival') und sich nicht nur als reines Begleitinstrument sieht. Schon ist das Interesse wieder geweckt und das große Potential der Band ist deutlich erkennbar.



Am Ende des Tages ist "Queen Of Hearts" aber ein zweischneidiges Schwert für mich. Viele gute Ansätze, dennoch zu viel Leerlauf und Stangenware. Da sich auch die Ohrwürmer in überschaubaren Grenzen halten, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Scheibe Langzeitwirkung oder gar ein Suchtverhalten hervorrufen wird. Fans von WHITESNAKE oder MAGNUM dürfen jedoch gerne mal ein Ohr riskieren, denn Szenefans sollten KING COMPANY vollständigkeitshalber durchaus kennen. Ob ihr sie lieben werdet? Entscheidet selbst.



Anspieltipps: Queen Of Hearts, One Day Of Your Life, Berlin