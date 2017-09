Was für ein unglaublich starker Trip!

Betrachtet man die Pläne, die sich KING GIZZARD & THE WIZARD LIZARD für das Jahr 2017 in den Terminkalender eingetragen haben, kommt man gar nicht umhin, diese Australier für total durchgedreht zu halten. Schlappe fünf Platten will der umtriebige Psychedelic-Rock-Act in die Regale stellen, weshalb davon auszugehen ist, dass die Musiker in diesem Jahr mehr Zeit im Homestudio als an der frischen Luft verbringen werden.



Dieses selbst gewählte Schicksal soll aber schon beim zweiten Release des Jahres ordentlich Früchte tragen, denn zumindest mit "Murder In The Universe" resultiert der planmäßige Overkill schon im ersten Halbjahr in einem facettenreichen Meisterwerk, dessen Science-Fiction-Background die Australier unglaublich packend in Szene gesetzt haben. Die stets wiederkehrenden Motive halten das Album recht stabil zusammen und geben ihm den Nährboden für einen Wust an Experimenten, die sich vom freakigen Space-Rock-Crossover bis hin zu eindringlichen Psychedelic-Sounds dehnen lassen, während an vorderster Front ein wildes Gewitter aus unwiderstehlichen Drum-Arrangementss sein Unwesen treibt.



KING GIZZARD & THE WIZARD LIZARD schafft sehr scharfe Kontraste zwischen nahezu propagandistisch dargestelltem, musikalischem Übermut und experimentell bedingter, manchmal fast introvertierter Zurückhaltung, die schließlich einen Rahmen findet, in dem das Zauberwort Dynamik zum wichtigsten Schlüssel wird. "Murder Of The Universe" ist so unglaublich rasant in seiner steten Weiterentwicklung, beharrt aber auf vielen, sich permanent wiederholenden Facetten und gleicht am Ende der so häufig zitierten Achterbahnfahrt, die in diesem Fall jedoch so weit abhebt, dass ihre interstellare Route für völlig neue Erlebnisse sorgt.



Dieses Album ist und hat alles, was zeitgemäße Rockmusik so spannend macht: packende Songs, außergewöhnliche, innovative Sounds und eine universelle Zitatensammlung aus 40 Jahren Psychedelic Rock. Fünf Alben in einem Jahr? Gerne noch mehr als das!



Anspieltipps: The Lord Of Lightning, Murder Of The Universe, Altered Beast IV