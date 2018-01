Und schon wieder genialer Stoff dieser nimmermüden Genies!

Über die immense Ideenvielfalt und den ungewöhnlich stringenten Arbeitsrhythmus von KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD sind schon viele Worte gesprochen und auch geschrieben worden. Doch die unverbesserlichen Australier denken erst gar nicht daran, etwas kürzer zu treten und präsentieren mit "Sketches Of Brunswick East" bereits ihren nächsten Silberling, der - und das ist eben erstaunlich - keinesfalls B-Ware oder Archivmaterial enthält, sodern das kunterbunte Zirkustreiben der KING GIZZARD-Psychedelic-Welt lediglich auf die nächste Stufe bringt.



Die neue Scheibe verfolgt den Retro-Gedanken noch einmal konsequenter, findet sich gerne auch mal im 70's-Prog wieder, arbeitet mit warmen Hammond-Sounds und quietischigen 70er-Hardrock-Gitarren, ist die vielleicht krautigste Platte, die die Band überhaupt gemacht hat, und dennoch so abgedreht und schräg, dass sie wunderbar ins Hier und Jetzt passt. Nun ja, was soll man noch sagen: Willkommen in der Welt von KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD!



Und trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, dass die Truppe aus Down Under auch diesmal wieder völlig andere Ansätze verfolgt hat, die Wurzeln dabei aber stets ins Songwriting integriert hat. "Sketches Of Brunswick East" ist insgesamt noch verspielter, orientiert sich noch mehr am wilden frühzeitlichen Prog und strahlt noch mehr positive Energie aus als auf den direkten Vorgängern. Der kultige Ansatz ist geblieben, aber er lebt in einer viel gewaltigeren, extrem lebendigen Ausprägung, die einen schnell um den Verstand bringen kann. Denn wie schafft es die Band jedes Mal wieder, das eh schon extreme Arbeitstempo zu verschärfen, gleichzeitig aber auch den kreativen Jungbrunnen ständig neu zu befüllen? Eine Antwort darauf hat das neue Album natürlich nicht parat - dafür aber 13 quietschfidele Psychedelic-Rocker, die für starkes Entertainment und extrem gute Laune sorgen!



Anspieltipps: Sketches Of Brunswick East II, Tezeta, Rolling Stoned