Da fehlt das gewisse Extra

Dass die Chilenen von KING HEAVY den Doom mit der Muttermilch aufgesogen haben, bewiesen sie uns schon vor drei Jahren auf ihrem selbstbetitelten Debüt. "King Heavy" konnte damals hohe Wellen schlagen, sodass die Erwartungshaltungen hinsichtlich des Nachfolgers nicht gerade gering waren. Und nun steht mit "Guardian Demons" besagtes Zweitwerk auf dem Tagesordnungsplan und irgendwie will es nicht ganz so zünden wie vor drei Jahren.

An dem Grundrezept haben die Südamerikaner zumindest nichts verändert. Hingabe und gelungene Melodien findet man auch bei den Dämonen, doch anstatt mit den immensen Ohrwürmern gesegnet zu werden, fehlt vielen Stücken auf "Guardian Demons" der letzte Schliff, das gewisse Extra, der besondere Touch, wie man ihn zumindest partiell von KING HEAVY eben kennt.

Dass der Titeltrack oder auch 'Doom Shall Rise' und 'Cult Of The Cloven Hoof' (was für ein genialer Titel!) allesamt gute bis sehr gute Ansätze abliefern, liegt auf der Hand, doch um auch nachhaltig zu wirken, kommen die Tracks allesamt etwas unausgeklügelt hervor, als ob die Combo ihren ganzen Zauber und die einstige Magie bereits vor drei Jahren verbraten hätte.

Versteht mich bitte nicht falsch, Doom-Freunde und Anhänger ganz frühem CANDLEMASS- und PROCESSION-Klangguts dürften durchaus ihren Gefallen an "Guardian Demons" finden. Doch im direkten Vergleich, den sich ein Zweitwerk immer stellen muss, hat das Debüt definitiv die Nase vorn.