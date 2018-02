Auf dem Grat zwischen Gefallen und über Bord fallen.

KING MASTINO wandelt für mich haarscharf auf einem schmalen Grat zwischen Gefallen und über Bord fallen. Der Opener 'Medusa' macht mir unmittelbar Lust darauf, mich mit der Band zu beschäftigen, ist er doch ein kraftvoller Rocker mit leichtem Punk-Einschlag, der mit etwas Phantasie sogar auf einem der letzten drei AUDREY HORNE-Alben stehen könnte. Wenn das Pendel aber in Richtung luftig-schrammeligen Garagen-Punk-Rock wie im gleich darauf folgenden 'Over A Mile Away' ausschlägt, will ich eigentlich lieber skippen.

Aber sagen wir mal so: Es gibt auch viel nervigere Bands als KING MASTINO und ich habe immer den Eindruck, dass diese Musiker hier ihre Instrumente beherrschen wollen. Manchen Kandidaten in diesem Genre ist das ja auch mal eher egal. Insgesamt macht der locker rockende Mix dieser Italiener also Spaß, hat immer eine kleine, simple, aber ohrkitzelnde Gitarrenmelodie parat, rockt meist gut geradeaus und würde insbesondere live sicher jede Menge Spaß machen. Ob man jedoch unbedingt alle Songs von KING MASTINO gehört haben muss, sei dahin gestellt. Ein Lauscherle in den Track 'Medusa' kann ich aber empfehlen.