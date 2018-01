Same procedure...

Okay, es hätte auch schlimmer kommen können - und trotzdem rauscht die neue KING PARROT-Platte zumeist wenig beeindruckend an den Lauschern vorbei, was vor allem mit der nervigen Quäkstimme von Brüllwürfel Youngy zusammenhängt. Der Mann mag zwar im Punk verwurzelt sein und sich daher nicht verpflichtet fühlen, jeden Ton auch exakt zu treffen. Aber irgendwie hat sein Organ etwas unangenehm Penetrantes, das auf "Ugly Produce" noch mehr nervt als bei der letzten Lärmorgie der australischen Grind-Thrasher.

Musikalisch ist die Platte derweil ganz anständig, da KING PARROT im höchsten Geschwindigkeitsrausch auch bedenkt, dass ein bisschen Abwechslung zwingend erforderlich ist, um der gepflegten Langeweile entgegenzuwirken. Und so gibt es auch mal eine kurze Doom-Sequenz ('Numb Skull'), ein bisschen Hardcore-Geprügel ('Disgrace Yourself'), ein Punk-Crossover darf auch mal her ('Ten Pounds Of Shit In A Five Pund Bag'), und wenn es mal stilistisch sauber sein soll, nimmt die Band jede Gelegenheit wahr, ein paar echt krasse Grind-Abfahrten zu inszenieren ('Scattered', 'Die Before You Die'). Insofern ist "Ugly Produce" dann auch ein anständiger Titel, der all das liefert, was die Band in ihrer Signatur verewigt hat - aber eben auch den polarisierenden Gesang, den man eine Weile ertragen kann, der einem aber spätestens zur Halbzeit mächtig auf den Zeiger geht. Der altbekannte NUCLEAR ASSAULT-Effekt eben...

Wer KING PARROT bereits kennt und die Gruppe mag, bekommt auf "Ugly Produce" die übliche Vollbedienung ohne Überraschungen. Wer mit den Herren von Down Under jedoch noch nicht viel anfangen konnte, wird seine Meinung auch diesmal nicht ändern. Die neue Platte ist oberer Durchschnitt, mehr aber dann auch nicht.

Anspieltipps: Numb Skull, Disgrace Yourself