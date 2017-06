Komisch verzerrt, seltsam exprimentell, angenehm im Sinne des Überraschungseffekts.

Es kann ziemlich undankbar sein, sich näher mit einem Album auseinanderzusetzen, das man grundsätzlich einfach ablehnen mag, bei dem man dann aber doch so viel kreative Energie entdeckt, dass man seine Haltung Song für Song zu überdenken beginnt. KING SATAN aus dem finnischen Tampere ist so ein Phänomen, das musikalisch immens polarisiert, welchem man aber einfach nicht absprechen möchte, sich in neue Territorien zu begeben, die an sich auch wieder etwas Reizvolles beherbergen. Was für ein komischer Zwiespalt...

Mit wachsender Spieldauer gelingt es "King Fucking Satan" dann aber tatsächlich, ein wenig Begeisterung auszulösen, da der verzerrte Mix aus Industrial-Beats, stampfenden Gitarren und dreckigen Rocksounds viel authentischer klingt als der ganze polierte und überproduzierte Genre-Mischmasch, der dem Industrial-affinen Bereich zumeist entspringt. Die Songs sind nicht sonderlich hitkompatibel, offenbaren aber einige interessante Ideen, die weit über das hinausgehen, was PAIN und Konsorten Jahr für Jahr vorstellen. Überhaupt ist das Material von "King Fucking Satan" sehr lebendig, vor allem in der zweiten Hälfte, in der die Band sämtliche Konventionen über Bord schmeißt und sich stetig experimentierfreudiger zeigt; 'Satanized' und 'Spiritual Anarchy' sind jedenfalls Songs, die auch den stärksten Zweifler irgendwann überzeugen sollten.

Und genau das ist letzten Endes auch an dieser Stelle geschehen: "King Fucking Satan" mag kein durchweg herausragendes, geschweige denn in allen Belangen perfektes Album sein, aber es ist durchaus eine Scheibe, der man schon der Neugier halber mehrfach Gehör schenken wird - schlicht und einfach weil KING SATAN gerne über den Tellerrand der eigenen Szene hinausschaut. Und wenn aus einer ablehnenden Haltung eine einladende wird, läuft definitiv einiges richtig!

Anspieltipps: Spiritual Anarchy, Satanized