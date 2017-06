Harmonien, Harmonien...

CROSBY, STILLS & NASH war schon immer der größte gemeinsame Nenner der drei Musiker von KING WASHINGTON. Die Band sieht sich zwar nicht vollkommen in der Tradition des legendären Trios, adaptiert aber einige der souligen Harmonien, die auf dem aktuellen Album allerdings auch mit einigen Art-Pop-, Folk- und Indie-Rock-Elementen gekreuzt werden, um den Output von "Potential" nicht nur arg vielseitig, sondern übr weite Strecken auch relativ unberechenbar zu gestalten.

Die 14 Songs leben nämlich von ihren sehr unterschiedlichen Stimmungen und könnten hierbei gelegentlich als Pop-Alternative zum Grunge-Sektor durchgehen, weil die Emotionen ebenfalls zwischen lässiger Missachtung und melancholischer Tiefe schwanken. Die meisten Stücke präsentieren sich absolut relaxt und laid back, und dennoch können sie eben diese emotionalen Farbtupfer nicht abstreifen, die das gesamte Material von "Potential" bedecken.

ANgenehm ist hierbei, dass KING WASHINGTON grundsätzlich eine sehr breit gefächerte Zieelgruppe anspricht, sich deshalb aber noch lange nicht als Mainstream-Act in Schale schmeißt. Selbst ein bluesiger Country-Song wie 'Climb Out The Valley', der im mittleren Westen der USA ein Millionenpublikum begeistern dürfte, ist nicht derart konzipiert, dass die Masse ihn liebt - denn dafür agiert die Band viel zu authentisch und leidenschaftlich.

Was "Potential" aber den größten Genuss sichert, ist die Tatsache, dass KING WASHINGTON sich nicht mit Erwartungen oder vordefinierten Schemata beschäftigen muss. Die Truppe aus Los Angeles folgt dem Instinkt, folgt dem Gespür für tolle Melodien und erstellt auf dem aktuellen Release schlicht und einfach wunderbare Songs. Und braucht es wirklich mehr? Nein, sicherlich nicht!

Anspieltipps: Hey Boy, I Wouldn't Laugh About It, Climb Out The Valley