Aus ÖBLIVIÖN wird KINGCROWN.

Hinter der aus Frankreich stammenden Band KINGCROWN stecken beileibe keine Frischlinge mehr, sondern mit den Gebrüdern Jo und David Amore zwei altbekannte Hasen, die in der Vergangenheit bereits mit NIGHTMARE, NOW OR NEVER oder ÖBLIVIÖN schon einiges an gutklassigem musikalischen Staub aufgewirbelt haben.



"A Perfect World" macht im Prinzip genau dort weiter, wo ÖBLIVIÖN im letzten Jahr mit "Resilence" aufhörte. Die Musiker entschlossen sich - meines Wissens nach aufgrund einiger Business-Unstimmigkeiten - nach nur einem ÖBLIVIÖN-Album unter neuem Banner einen Neustart zu wagen. Ob sich dieses Wagnis bei der heutigen Veröffentlichungsschwemme als cleverer Schachzug herausstellt, wage ich doch zu bezweifeln. Nun, Fakt jedenfalls ist, die Franzosen zocken auch auf ihrem aktuellen Output soliden, experimentfreien, klassischen Power Metal, der meist im Midtempo angesiedelt wurde. Jo Amores charismatische Stimme ist ausdruckstark wie eh und je und das fette Riffing der beiden Gitarristen weiß außerdem auch sehr zu gefallen. Was mir persönlich allerdings etwas fehlt, sind einige wirklich zündende Ideen und Melodien mit einem gewissen Wiedererkennungswert, wie beispielsweise beim tollen 'In The Sky Of Athens'.



Handwerklich gesehen ist die von Roland Grapow (Ex-HELLOWEEN, MASTERPLAN, Ex-SERIOUS BLACK) produzierte Scheibe erwartungsgemäß im grünen Bereich. Fans von NIGHTMARE, PRIMAL FEAR oder MASTERPLAN sollten den alten Hasen bei Gelegenheit unbedingt ein Ohr leihen.