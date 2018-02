Gelungenes Rock Album der Braunschweiger

Seit der letzten Veröffentlichung hat sich bei KING'S CALL so einiges getan. Mike Freeland, der auf dem 2013 erschienenen "Lion's Den" noch als Sänger zu hören war, ist nicht mehr mit dabei. Gitarrist und Bandkopf Alex Garoufalidis hat diesen Part jetzt selbst übernommen. Und den Bass und die Keyboards bedient kein Geringerer als Chris Tsangarides. Wie wir alle wissen, ist dieser leider Anfang 2018 viel zu früh verstorben. Somit ist "Showdown" unerwartet auch ein musikalisches Vermächtnis eines großartigen Produzenten und auch Musikers geworden.



"Showdown" präsentiert uns in seiner Gesamtheit die Schönheit von Rock Musik in ihren unterschiedlichsten Facetten. Der locker flockige Rocker 'Who I Am' ist ein perfekter Einstieg in ein Album, das kaum abwechslungsreicher sein könnte. RAINBOW, THIN LIZZY, DEEP PURPLE sind nur ein paar der Kapellen, die einem beim Anhören in den Sinn kommen. Alex Garoufalidis ist eindeutig ein Kind der 70er und 80er Jahre und verarbeitet diese Einflüsse gekonnt zu etwas Eigenständigem. Das Intro des genialen Titelstücks 'Showdown' hätten DIRE STRAITS auch nicht besser hinbekommen. Beim abschließenden 'Hope' kommt dann sogar Countryfeeling auf. Prominente Unterstützung erhielt er außerdem noch von Andreas Bormann als Gastsänger und Keyboardlegende Tony Carey. Dass es am Sound nichts zu beanstanden gibt, versteht sich fast von selbst, denn produziert wurde das Album auch von Chris Tsangarides.



"Showdown" ist ein Album, das man gerne öfter auflegt. Freunde von guter handgemachter Rockmusik dürften mit dem Erwerb nichts falsch machen.



Anspieltipps: Get Out, Showdown, Shout It Out