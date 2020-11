Ehrt diese Könige!

Der Bandname scheint nicht ohne Grund gewählt worden zu sein, jedenfalls suggeriert er etwas Erhabenes. Dass darüber hinaus auch noch das Rüsseltier auf dem Cover Großes verheißt, lässt die Erwartungshaltung nicht gerade gering ausfallen. Doch die aus Trondheim stammende Formation KINGS OF THE VALLEY erweist sich keineswegs als überheblich, sondern liefert auf ihrem ersten Langeisen eine in der Tat über jeden Zweifel erhabene Vorstellung.



Die musikalische Darbietung ist an sich zwar nicht ganz einfach zuzuordnen oder zu kategorisieren, lässt aber auf Anhieb erkennen, dass hier kompetente und selbstbewusste Kerle an der Arbeit sind. Allein der Umstand, dass die Jungs mit 'At The Gate', einem gediegenen Retro-Rocker mit viel Groove, lässig ins Geschehen einsteigen und danach ein luftig arrangiertes, aber dennoch eingängiges Retro-Prog-Epos kredenzen, zeugt von immensem Selbstvertrauen.

Ebenso aber auch von Klasse, denn die Burschen wissen mit beiden Nummer zu begeistern. Und zwar eine Zielgruppe mit breitgefächertem Geschmack, da letztgenannter Zehn-Minüter mit dem Titel 'The Golden Shore' Fans von typischen 70er Prog-Sounds mit Rock-Schlagseite ebenso erfreuen wird wie eher entspannt psychedelischen Klängen zugewandte Zeitgenossen. Von Abwechslungsreichstum sind aber nicht bloß die beiden Longtracks ('Not Alone' bringt es sogar auf knapp 13 Minuten), sondern auch das erdig-bluesig unterlegte 'Living In Default' und das Finale 'Peace' geprägt.

Der Abschluss-Track vor allem deshalb, weil die Burschen damit unter Beweis stellen, dass sie nicht nur zu rocken verstehen, sondern auch elegisch-melancholische Sounds auf edle Weise zum Besten geben können.



Kurzum, ein überaus gelungenes Album, das den Norwegern durchaus die Richtung ins "Tal der Retro-Prog"-Könige weisen könnte!