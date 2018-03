Das KINO serviert Radio. Funktioniert.

Ziemlich genau 13 Jahre und vier Wochen sind seit der Veröffentlichung des KINO- Debüts "Picture" vergangen. Bandkopf und Tausendsassa John Mitchell war in dieser Zeit allerdings sehr fleißig: ARENA, FROST*, IT BITES und LONELY ROBOT sind nur vier Spielwiesen aus der Zeit. Daneben hat er mit "White Star Records" auch noch ein Label, bei dem unter anderem die fantastischen Engländer von VOICES FROM A FUSELAGE unter Vertrag stehen. Und doch wurde KINO vermisst, war es doch in meinen Ohren neben dem FROST*-Debüt "Milliontown" das beste Album, das unter der Federführung von John Mitchell in den letzten 13 Jahren veröffentlicht wurde.



"Picture" war damals eine Reise durch die Prog-Historie von den Sechzigern bis in die Neuzeit, ohne dabei zu sehr von großen Vorbildern wie THE BEATLES, GENESIS oder YES abzukupfern. Ähnliches lässt sich nun auch über "Radio Voltaire" sagen. Mit der Unterstützung von Pete Trewavas (b., MARILLION, TRANSATLANTIC), John Beck (k., IT BITES) und Craig Blundell (dr., STEVEN WILSON) tritt man auch heute eine Reise durch die - vornehmlich britische - Prog-Geschichte an, verpackt dies aber in ein durchaus modernes Klanggewand.



Dabei konzentriert man sich auf eher kompakte Songs, die zwischen etwas über vier und etwas über sieben Minuten lang sind und so befreit von Schnörkeln oder verqueren Instrumentalabfahrten. Und doch bleibt immer klar, dass "Radio Voltaire" ein Prog-Rock-Album ist. Man mag überrascht sein, wie hart 'The Dead Club' tönt und wie zerbrechlich das folgende 'Idlewild', aber das zeigt auch nur, wie abwechslungsreich das Werk geworden ist. Mit 'I Don't Know Why' hat man gar einen kleinen Single-Hit im Gepäck.



Unterm Strich ist "Radio Voltaire" damit vielleicht nicht ganz so aufregend wie "Picture" geworden, aber doch ein hochklassiges, sehr klassisches Prog-Rock-Album von echten Könnern. Da bleibt nur zu hoffen, dass es nicht wieder 13 Jahre bis zur nächsten Aufführung dauert.