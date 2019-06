Rock and Roll drei Viertel Nite.

Der Siegeszug von KISS begann 1975 mit der ersten Livescheibe "Alive!". Nur zwei Jahre und drei Studioalben später legte die zunächst noch sehr produktive Band mit "Alive II" nach. Das Album war also schon namentlich als Fortsetzung seines Vorgängers bezeichnet und enthielt dementsprechend nur Lieder, die nach dem ersten Mitschnitt auf "Destroyer", "Rock And Roll Over" und "Love Gun" veröffentlicht worden waren. Außerdem markiert dieses Livealbum den Abschluss der ersten Phase der Kisstory. Danach folgte die - zugegebenermaßen manchmal etwas übertrieben dargestellte - Anbiederung an die damals schon im Niedergang befindliche Modeseuche Disco auf "Dynasty" und der Zerfall der Originalbesetzung.

Was beim Anhören von "Alive II" sofort auffällt, ist das gut hörbare Publikum. Ständig hört man wie bei einem echten Konzert die Leute klatschen, schreien, johlen, pfeifen oder mitsingen. Man könnte hier eine unglaublich gute und lebendige Dokumentation und Wiedergabe der Stimmung auf Shows von KISS loben, wären nicht immer wieder Gerüchte aufgekommen, dass es sich bei einzelnen Tracks um Soundcheckaufnahmen mit nachträglich darübergelegten Publikumsgeräuschen handeln solle.

Was nun das Liedmaterial betrifft, findet das Album einen sehr starken Einstieg in Gestalt von 'Detroit Rock City' mit seinen einprägsamen Doppel-Leadgitarren und dem markanten Bass-Spiel. Überhaupt ist der präsente Sound der Bassgitarre zu loben. Es folgen weitere Klassiker wie 'Love Gun', 'Beth', 'God Of Thunder' und 'Shout It Out Loud'. Daneben finden sich auch Titel, die nicht unbedingt zum harten Kern des Bandschaffens gehören wie 'Makin' Love', das sich sehr gut auf der Bühne machte, oder 'I Want You', bei dem Paul Stanley die Zuschauer mitsingen lässt. Des weiteren punkten 'Calling Dr. Love', Ace Frehleys 'Shock Me' mit ausgedehntem Solo und Gene Simmons als 'God Of Thunder'. Einzig das etwas lahme und poppige 'Hard Luck Woman' fällt gegenüber der restlichen Setliste ab, aber das musste natürlich der arme Peter Criss singen.

Offenkundig nahm das Konzertprogramm von KISS 1976/77 doch nicht so stark zu, dass es wieder zu einem Doppelalbum langte. Deshalb kamen auf die vierte LP-Seite eine Handvoll neuer Studioaufnahmen der Klasse mittelgut. Insofern ist der Titel "Alive II" ein wenig irreführend. Nun ja, so konnte GENESIS ein paar Jahre später den Titel "Three Sides Live" nutzen. Der zweite (nominelle) Livemitschnitt von KISS steht sicher nicht auf Augenhöhe mit seinem Vorgänger, stellt aber eine ordentliche Ergänzung dar.