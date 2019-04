You wanted the best, you got the best ...

Die heißeste Band der Welt geht auf große Abschiedstournee und wir blicken auf beispiellose jahrzehntelange Karriere zurück. Mit KISS wird sich bald also eine Band verabschieden, die es so kein zweites Mal auf der Welt geben wird: Sämtliche Ups & Downs, die eine Band nur mitmachen kann, haben Simmons und Stanley hinter sich gebracht, die glorreichen 1970er Jahre, die starken 1980er Jahre, die schwierigen 1990er Jahre und die 0er Jahre, die Demon und Starchild wieder zum Aufstieg in die Elite nutzten. Insgesamt 20 Studioalben, manche herausragend, manche experimentell, manche rockig, manche poppig, manche nicht ganz so stark, manche bahnbrechend – und nun gibt es das Beste vom Besten auf "Kissworld – The Best Of KISS" zu bewundern.



Noch eine KISS-Compilation? Hat "40 Years" nicht schon gereich? Hat es, doch KISS war schon immer eine Geschäftsmaschinerie und welcher Anlass könnte für eine Best-Of passender sein als eine Abschiedstournee? Und so haben die vier Ausnahmeerscheinungen ihr bestes Material zusammengekarrt und eine durchaus passable Compilation erschaffen.



Die Schwerpunkte liegen klar auf der Blütezeit der Band ('Detroit Rock City', 'Shout It Out Loud', 'Love Gun', 'Heaven's On Fire'), doch auch die durchaus tolle Unmasked-Zeit wird genauso beachtet ('Lick It Up', 'Crazy Crazy Nights' – ein sehr guter Opener für diese Zusammenstellung, 'God Gave Rock'n'Roll To You II') wie Momentaufnahmen und Stampfer neueren Datums ('Modern Day Delilah', 'Hell Or Hallelujah').



KISS liefert uns zwar einen guten Querschnitt aus 45 Jahren Sex, Drugs & Rock'n'Roll, lässt dabei sträflich einige Klassiker außer Acht ('Black Diamond', 'God Of Thunder') und erschafft leider keinen richtigen Mehrwert für all die Fans, die entweder schon alles in der Vitrine haben oder schon auf "40 Years" zugreifen konnten. Doch so kann man einen durchaus genauen Eindruck der Setliste für die kommenden Shows bekommen, auch wenn diese wohl recht wenig Platz für Überraschungen der Marke 'The Oath' beispielsweise geben.



Doch sei's drum, zwar gibt es KISS-Compilations wie Sand am Meer, doch man darf nicht die Tatsache außer Acht lassen, dass hier eine der größten Rockbands der Vergangenheit, Gegenwart und leider nur noch kurzen Zukunft von dannen zieht und eine große Palette unsterblicher Klassiker hinterlässt. Und 20 davon gibt es auf "Kissworld – The Best Of KISS" zu bewundern.