Üppiges Package - bestens aufgelegte Mannschaft

Schon erstaunlich, welche Entwicklung die Jungs von KISSIN' DYNAMITE seit ihrem "Steel Of Swabia"-Debüt von 2008 gemacht haben und wie sich ihr Bekanntheitsgrad über all die Jahre gesteigert hat. Jung ist sie immernoch, die Mannschaft um Frontmann Hannes Braun, doch mit fast zehn mehr als turbulenten Jahren, fünf wirklich tollen Alben, unzähligen Live-Shows und etlichen Schweißperlen auf dem Buckel kann man sie schon als alte Hasen titulieren. Um das erste Jahrzehnt auch entsprechend abzurunden, gibt es mit "Generation Goodbye – Dynamite Nights" die erste Live-Scheibe der Jungs zu bestaunen.

Mit insgesamt 25 Songs war die Setlist im vergangenen Dezember in Stuttgart wirklich mehr als üppig gefüllt. Darunter sind natürlich sämtliche Hits zu finden, die sich in den letzten 120 Monaten in den Gehörwänden einbrennen konnten. 'Sex Is War', 'I Will Be King', 'Operation Supernova' und nicht zuletzt der Mega-Gassenhauer 'DNA' sorgen auch auf dem vorliegenden Rundling für wippende Füße und tanzende Hüften. So zelebrieren die Herren einen tollen Querschnitt ihres bisherigen Schaffens, kein Über-Song wird vergessen und mit 'Deadly' und 'Out In The Rain' gibt es sogar klitzekleine Überraschungen zu bewundern, die ich nicht direkt auf dem Schirm hatte.

Und auch die Neulinge der KISSIN' DYNAMITE-Diskographie fügen sich blendend in die Setliste ein. Der Sound ist amtlich, die Zuschauerreaktionen entsprechend und die Band selbst zeigt sich von ihrer absoluten Schokoladenseite. Spielfreude und Spaß an dem, was sie seit Jahren fabriziert, zählt eh zu den großen KISSIN' DYNAMITE-Stärken. Entsprechend fehlen sie auch auf "Generation Goodbye – Dynamite Nights" nicht. Die Schwaben zu Gast in Schwaben, um dort einen absoluten Siegeszug zu erleben – die Marschroute wurde vorgegeben und äußerst präzise ausgeführt. KISSIN' DYNAMITE ist einfach eine tolle Live-Band und zeigt dies auch auf den zwei Rundlingen. Auf die nächsten Zehn, meine Herrschaften!