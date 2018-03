Brav an der Oberfläche, doch im Inneren brodelt es!

Etwas zu unbedarft jugendlich dahingesagt kommt es mir vor, wenn es am Anfang von 'Preowned' heisst: "When all is lost and you are through...". Die Stimme klingt jetzt nicht so, als hätte sie schonmal eine größere Lebenskrise mitgemacht. Und ich befürchte nach den ersten zwei Minuten drittklassigen Emo/Indie-Pop. Aber schon bei der leicht schrägen aber echt schönen Violinen-Melodie ändert sich die Meinung, noch besser wird es, wenn auf einmal mehr Stimmen singen. Und wer würde nach dem ersten Eindruck glauben, dass dieser Song noch so viele überraschende Wendungen nehmen würde? Eine saubere Steigerung, mehr noisige Schrägereien mit der Violine und zum Schluss eine wundervolle RADIOHEADige Art-Rock-Zauberpassage mit sehr viel Gefühl. Wow!



Und die Berliner Jungs und das Violinen-Mädel von KISSING CLOUDS können noch mehr. Geschickt bauen sie in an sich harmlose, sogar leicht naiv wirkende Liedchen frei nach dem RADIOHEAD-Prinzip immer wieder Schärfen oder Dissonanzen ein. Und bald merkt man, dass dieser Kontrast zwischen nettem Liedgut und poppig-zerbrechlichem Gesang einerseits und einer undefinierbaren Beklemmung und Unruhe im Hintergrund andererseits KISSING CLOUDS geniales Konzept ist. Zumindest mich erfüllt dies mit einem ganz besonderen Reiz.



Ganz hin und weg bin ich dann bei 'I don't think', einem wundervollen Song, dem Quietschgeige Clara ganz allein ihre bezaubernde Stimme schenkt. Toll auch der Titeltrack 'You': hypnotischer Bass, BONEY M-Groove, zarte BEE GEES-Hooklines, doch dann im zweiten Teil eine waschechte Psychedelic-Noise-Windhose. KISSING CLOUDS kombiniert das alles so kunstvoll und subtil, als wäre es das Natürlichste der Welt. Dabei hilft sicher auch die klare, natürliche Produktion, die vermuten lässt, dass die Band live eben ganz genau so klingt.



Auch in den letzten beiden Liedern zieht die Kusswolke ihr Ding durch. Die emotionalen Passagen berühren und die Stimmungswechel kommen immer genau im richtigen Moment. Dies gesagt beende ich das Review mit dem Zitat vom Anfang, denn es war nur die halbe Wahrheit: "When all is lost and you are through...then I think it's time to try something new". KISSING CLOUDS zum Beispiel.



So wie ich es gesehen habe, gibt es "You" nur als Vinyl (für nur 15 Euro) oder digital. Mal sehen, was hier noch für CD-Fans getan wird. Habenwill!