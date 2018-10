GUANO APES vs. CARDIGANS.

Diese Band ist noch gänzlich unbekannt, doch ihr werdet sie kennen lernen - dieses Versprechen dürft ihr nicht nur mir, sondern auch KNEE HIGH FOX-Frontdame Krsy Fox abnehmen. Auf ihrem Debütalbum versprüht die Truppe aus Los Angeles so viele positive Vibes, geht ans Energiemaximum und zündet ein Hitfeuerwerk, das als solches erst einmal gar nicht zu entlarven ist, mit wachsender Umdrehungszahl aber genau das ist, was man wohl einen Rundumvolltreffer nennen kann - und das nicht nur wegen irgendwelcher Melodien oder Hooklines, sonddern einfach nur wegen der tollen Kombination aus elektronischem Rahmen und dreckigen, verzerrten Gitarrensounds.

Oben drüber regiert jedoch zweifelsfrei Miss Fox, die mit ihrem Chamäleon-Organ von hysterisch bis zuckersüß alles intonieren kann, was die Songs gerade verlangen. So gibt es anfangs noch eine etwas elektronischere Variante der GUANO APES zu hören, hin und wieder adaptiert KNEE HIGH FOX dann die Partylaune von THE BC 52'S mit effektreichen Verzerrern, und wenn eine kurze Atempause ansteht und es mal etwas emotionaler werden darf, fühlt man sich an die vielen großartigen Momente aus dem CARDIGANS-Katalog erinnert.

Insofern ist es sicherlich kein Zufall, dass man deren Monsterhit 'Lovefool' für "Jawbreaker" neu interpretiert hat und dabei eine solch grandiose Performance hinlegt, dass man der Sängerin am liebsten direkt in die Arme fallen möchte. Verdammt, ist das stark, was hier alleine auf emotionaler Ebene geschieht. Und gleichzeitig ist es verwunderlich, dass dieses tolle Organ an anderer Stelle auch wieder kurzzeitig den Schreihals gibt und mit Cindy Lauper-Allüren neue Standards im elektronisch besetzten Alternative-Segment setzt. Man muss es einfach mal gehört haben!

Doch wie eingangs bereits erwähnt: Diese band wird man auf kurz oder lang auch hier kennen und lieben lernen. KNEE HIGH FOX hat ein Bombendebüt eingespielt, das die Frage nach einem künftigen Plattenvertrag sicherlich auch ohne B-Vitamine lösen dürfte. Zeitgemäßes Rock-Entertainment? Hereinspaziert bitte.

Anspieltipps: WITCH, Jawbreaker, Lovefool