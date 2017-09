Feuer, Eis und Dosenbier!

Mit vollen Fässern sind die KNEIPENTERRORISTEN Anfang Mai in die Charts getorkelt und haben dort immerhin einen formidablen 21. Rang erobern können. Dass der prollige Sound der Norddeutschen seit jeher polarisiert, ist vielleicht auch der Grund für die Erfolgsgeschichte, denn weder Originalität noch lyrischer Sinngehalt sind Stärken, mit denen die Jungs seit 1998 wirklich glänzen können.

Doch eine Platte wie "Schneller Lauter Härter" steht wohl sinnbildlich für das schlichte Musikverständnis der Truppe, die vielleicht keine geistig hochtrabenden Themen anspricht, dafür aber mit der vollen Ladung Klischees und absoluter Authentizität mächtig viel Dreck um sich schmeißt.

Saufhymnen stehen diesmal wieder ganz oben auf dem Arbeitsplan der KNEIPENTERRORISTEN, doch auch ein paar Seitenhiebe gegen die Kirche, eine Liebeserklärung an den Rock & Roll und ein bisschen Fußballatmosphäre gehören zum Programm der neuen Scheibe. Alles wie gehabt also? Ja, im Grunde genommen kann man das so stehen lassen. Aber man muss darüber hinaus auch zugeben, dass der Unterhaltungswert von "Schneller Lauter Härter" alleine dadurch ansteigt, dass man mit viel Augenzwinkern gegen den guten Geschmack agiert. 'Gern hab ich die Frau'n gesägt' sagt in dieser Hinsicht wohl alles.

Am Ende ist man mit sich selbst nicht ganz im Reinen; so plakativ und prollig das alles ist, was die Band auf ihrem neuen Album präsentiert, so gut ist doch das Entertainment der Mannen aus dem hohen Norden. Genügend Promille vorausgesetzt, wird nämlich jeder diese 15 dreckigen Stücke mitgrölen - vor allem das deutschsprachige Cover des MOTÖRHEAD-Gassenhauers 'Bomber', das diese Platte mit Wohlklang beschließt.