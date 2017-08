Raue Explosionen mit vertrauten Grooves

Punkige Attitüde, ein paar Thrash-Riffs, gerne mal eine Core-Kante und am Ende ein kurzer Schlenker in den melodischen Heavy-Metal-Sektor: Bei den Jungs von KNOGJÄRN ist nicht nur auf dem Papier eine Menge möglich. Was hier jedoch noch arg spektakulär klingt und wie ein wilder Genre-Mix mit großen Überraschungseffekten ausschaut, ist in der Praxis auch nicht viel mehr als ein rauer Crossover aus Metalcore-Elementen und vereinzelten Punk-Rock-Inhalten, der zwar ein bisschen basischer daherkommt als der allgemeine Konsens, spätestens in den Refrains aber wieder zur Schbalone zurückkehrt, die in der Szene seit Jahren geläufig ist.



Die Schweden deshalb abzulehnen, wäre aber ein klarer Fehler, denn KNOGJÄRN macht einen guten Job und stellt mit "Marscherar & Förstör" eine Platte zur Diskussion, die mit ihrer vielfältigen Herangehensweise ebenso punktet wie mit dem Energieschub, den die Band in das Material investiert hat. Die zehn Nummern sind rau und dreckig, und selbst in den Chorus-Melodien, die durch die Bank einprägssam sind, verlässt man diesen Ansatz nicht und spricht sich gegen einen gebügelten Sound aus - und das gefällt! Dass man mit dem schwerfälligen Rausschmeißer 'Le När Du Dödar' auch noch einen Track am Start hat, der mal so völlig gegen die allgemeingültige Norm arbeitet, macht den neuen Silberling zusätzlich sympathisch und in der Endwirkung auch noch variabler. Wenngleich vieles auf "Marscherar & Förstör" irgendwie bekannt klingt, so kann die Band zumindest den nötigen Teil an Eigenständigkeit vorweisen. Und kombiniert mit dem starken Songmaterial gibt es dafür auch den gereckten Daumen!



Anspieltipps: Le När Du Dödar, Stänger Ner Dig