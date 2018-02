Easy Listening pur

Sollten die Jungs von KNUCKLE PUCK die Aufgabe bekommen haben, der Definition von Easy Listening ein weiteres, unmissverständliches Beispiel zu geben, dann darf man der jungen Truppe aus Chicago herzlich gratulieren: viel leichter zugänglich als "Shapeshifter" war im abgelaufenen Jahr kaum eine Platte im Emo/Alternative-Sektor. Was für den Anspruchsdenker nun schon fast nach einer Disqualifikation ausschaut, ist rein praktisch aber gar nicht mal so schlecht. Die Amis mögen zwar alle Weichspüler-Attribute sehr bewusst aufgreifen und auch umfangreich mit ihnen spielen, aber von den weinerlichen Drei-Akkorde-Heulsusen ist die Band auch auf ihrer neuen Scheibe weit entfernt. Und genau das ist ein wichtiger, mitunter sogar der entscheidende Unterschied!



Nichtsdestotrotz spricht "Shapeshifter" natürlich in erster Linie den Mainstream an, alternativ aber sicher auch die Fangemeinde von Victory Records, die ähnliches Material von ihrer Lieblingsplattenfirma in steter Regelmäßigkeit geboten bekommt. KNUCKLE PUCK agiert dabei sicherlich auch nicht sonderlich originell, die Melodien der neuen Stücke sprechen ebenfalls nicht von größtmöglicher Kreativität, aber trotzdem haben die Songs etwas undefinierbar Anziehendes, das man ihnen selbst die pathetische Herangehensweise verzeihen mag. Naja, zumindest für den Moment.



Ob "Shapeshifter" auf Dauer immer noch spannend sein wird, muss allerdings die Zeit zeigen. Der Unterhaltungswert ist für einen Emo-affinen Release jedenfalls erstaunlich hoch, und dass die Band ihren großen Erfolg wird wiederholen können (das Debüt raste in den Billboard-Charts weit nach oben), scheint nicht unwahrscheinlich. Und so cheesy die Songs stellenweise auch sein mögen, so komme ich am Ende nicht umhin, einzugestehen, dass KNUCKLE PUCK sich diesen Erfolg mit zielstrebigem, effizientem Songwriting auch redlich verdient hat.



Anspieltipps: Twist, Plastic Brains, Conduit