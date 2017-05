Mehr über Kobra And The Lotus

Immer weiter nach oben.

Der Melodic Metal steht dieses Frühjahr klar im Zeichen beeindruckender Sängerinnen. Letzten Monat überzeugte MINDMAZE mit einem beeindruckenden Album, diesen Monat ziehen direkt zwei kanadische Truppen nach. KOBRA AND THE LOTUS legt mit "Prevail I" einen mehr als überzeugenden Nachfolger zum bereits starken Vorgänger "High Priestess" vor und festigt die Position als erdige Alternative zum allseits verbreiteten Symphonic Metal mit Dame.

Dabei verzichtet die Band um Sängerin Kobra Paige nicht mal auf Keyboards, sie setzt diese nur deutlich songdienlicher ein, versteift sich nicht auf synthetische Orchester sondern lässt auch offensichtlich künstlichhe Klänge zu. Dazu hat man das Bombastlevel im Vergleich zum Vorgänger nochmal etwas angezogen, jedoch ohne die Kitschgrenze zu überschreiten. Bereits der Opener 'Gotham' macht dies laut und deutlich klar. Der Refrain ist ein echter Kracher und bleibt lange im Ohr hängen, zumindest bis er von Hits wie 'You Don't Know' oder 'Specimen X (The Mortal Chamber)' abgelöst wird. Ja, hier reiht sich tatsächlich Hit an Hit und textlich hat die gute Kobra auch einiges zu sagen. Das bleibt auch bis zum Schluss so, wobei man mit dem grandiosen 'Hell On Earth' und dem abschließendenn 'Prevail' nochmal zwei echte Hämmer ans Ende gepackt hat. Gerade der Titelsong mit seiner klaren Botschaft an alle Kritiker der Band ist ein wahrer Überhit geworden.

KOBRA AND THE LOTUS zeigt hier einmal mehr, wie man klassischen Heavy Metal mit modernen und symphonischen Elementen verbindet, ohne in die Abgründe jener Subgenres zu fallen und präsentiert eine Sängerin, die von Album zu Album immer mehr ihre Stimme und Rolle zu finden scheint. Doch bei aller musikalischen Qualität ist vor allem dieses kompakte Songwriting, das eins um andere Mal Ohrwurmrefrains hervorbringt, klar die Stärke von KOBRA AND THE LOTUS und bereits auf diesem Album zur vollen Blüte herangereift. Wer "High Priestess" bereits schätzte, der kann "Prevail I" bedenkenlos eintüten, und auch alle anderen Fans von melodischem Metal mit ordentlich Power sollten dem Album einmal eine Chance geben - sie werden es gewiss nicht bereuen.